Как изменятся зарплаты украинцев в течение года — детали

Зарплаты в Украине — как изменится оплата труда в ближайшие 12 месяцев
Прогноз руководителей украинских предприятий на ближайший год предполагает рост заработных плат. Однако их надежды на это несколько ослабли.
Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины за ІІ квартал 2024 года.
Как изменится оплата труда
Согласно опросу, респонденты ожидают более медленные темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 54,8% по сравнению с 62,6% в первом квартале 2024 года. Высокие ожидания наблюдаются у предприятий сельского хозяйства.
Негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев выросли: баланс ответов составляет "минус" 10,7% в сравнении с "минусом" 6,3% в первом квартале 2024 года. Негативные ожидания обнаружены у респондентов всех видов экономической деятельности.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.
Мы также сообщали, что в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.
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