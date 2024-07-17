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Зарплаты в Украине — как изменится оплата труда в ближайшие 12 месяцев

17 июля 2024 11:22
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как изменятся зарплаты украинцев в течение года — детали
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Прогноз руководителей украинских предприятий на ближайший год предполагает рост заработных плат. Однако их надежды на это несколько ослабли.

Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины за ІІ квартал 2024 года.

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Как изменится оплата труда

Согласно опросу, респонденты ожидают более медленные темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов составляет 54,8% по сравнению с 62,6% в первом квартале 2024 года. Высокие ожидания наблюдаются у предприятий сельского хозяйства.

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Источник: скриншот

Негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев выросли: баланс ответов составляет "минус" 10,7% в сравнении с "минусом" 6,3% в первом квартале 2024 года. Негативные ожидания обнаружены у респондентов всех видов экономической деятельности.

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Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Мы также сообщали, что в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

НБУ зарплаты деньги бизнес рынок труда оплата

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