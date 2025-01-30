Минимальная зарплата в Украине — как изменилась за 20 лет

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году размер минимальной заработной платы, являющейся законодательно установленным гарантированным уровнем оплаты труда, оставили на уровне предыдущего года в связи с ограниченными ресурсами бюджета. Однако за последние 20 лет "минималка" существенно возросла.

Это следует из закона о Государственном бюджете на 2025 год.

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Минимальная зарплата в 2025 году

Минимальная заработная является уровнем, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работниками месячную норму работ, в соответствии с Кодексом законов о труде и законом "Об оплате труда". Размер минималки на соответствующий год определяется законом о "Госбюджете".

Согласно нормам закона, на текущий бюджетный период минимальная заработная плата будет применяться в размерах и на условиях, действовавших по состоянию на декабрь предыдущего бюджетного периода.

То есть, весь 2025 год месячная минимальная зарплата в Украине будет составлять 8 тыс. грн.

В прошлом году минималку повышали дважды:

в январе она выросла с 6,7 тыс. грн до 7,1 тыс. грн:

в апреле — еще на 900 грн, до 8 тыс. грн.

Как изменилась "минималка" за последние 20 лет

Так, если отследить динамику изменения минимальной заработной платы, то, например, по состоянию на апрель 2020 года, сумма была на уровне 4,72 тыс. грн.

Десять лет назад минимальная зарплата была значительно ниже. Согласно госбюджету на 2015 год, "минималку" повышали лишь один раз из-за ситуации в стране, что связано с агрессией России на востоке Украины.

В частности, по состоянию на январь она составляла 1,218 тыс. грн, а с 1 сентября выросла до 1,37 тыс. грн (13,1%).

Динамика зарплат. Источник: Минфин

В то же время, 20 лет назад украинцы получали гарантированное обеспечение минимальной заработной платы на уровне 332 грн (по состоянию на конец года). Так, тогда выплату повышали четыре раза:

с 1.01.2005 по 31.03.2005 года — 262 грн (на 10,5%);

с 1.04.2005 по 30.06.2005 года — 290 грн (на 10,7%);

с 1.07.2005 по 31.08.2005 года — 310 грн (на 6,9%);

с 1.09.2005 по 31.12.2005 года — 332 грн (на 7,1%).

Динамика зарплат. Источник: Минфин

Напомним, по данным Государственной службы занятости, средний уровень зарплаты в стране составляет 23 тыс. гривен. В то же время, самые высокие средние размеры оплаты труда в Киеве — 29 тыс. гривен, в Днепре — 27 тыс. гривен, в Харькове — 26 тыс. гривен.

Также сообщалось, что в Украине наибольшую заработную плату получают военные. Однако среди прибыльных отраслей есть и невоенные, в частности IT-сфера.