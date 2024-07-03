Середня зарплата-2024 — скільки будуть зароблять українці до кінця року

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Номінальні зарплати в Україні підвищуються через дефіцит робочої сили. Проте, внаслідок прискорення інфляції, купівельна спроможність зростатиме повільніше.

Про те, що буде з зарплатами українців у 2024 році, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Як зміниться середня зарплата і доходи населення у 2024 році

У публікації зазначено, що доходи населення номінально зростають: середня зарплата у червні 2024 року склала 20,5 тисяч гривень, що на 23% більше, ніж у 2023 році. До кінця року прогнозується підвищення до 22-23 тисяч гривень. Однак через інфляцію реальна купівельна спроможність залишається під тиском. Хоча очікується, що інфляція у 2024 році знизиться до 6,4% (порівняно з 12,9% у 2023 році), вона все одно значно впливає на реальні доходи.

Згідно з прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, доходи населення будуть зростати повільніше, а різниця в зарплатах збільшуватиметься. Це означає, що купівельна спроможність залишатиметься на тому ж рівні або навіть зменшиться, особливо якщо економічна активність відновлюватиметься повільно, наприклад, через часті відключення електрики.

Що зміниться на ринку праці

Президент Київської школи економіки та колишній міністр розвитку економіки Тимофій Мілованов зазначає, що ринок праці поступово відновлюється, але ще не досяг довоєнних рівнів. Кількість нових вакансій стабілізувалася на рівні близько 90% від середнього показника 2021 року. Рівень безробіття знижується, але залишається високим — 15,3% у травні 2024 року. Прогнозується, що протягом наступних шести місяців цей показник може знизитися до 14-14,5%.

За прогнозом виконавчого директора та керівника Центру досліджень сучасного суспільства Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків, дефіцит персоналу на ринку праці зберігатиметься і, ймовірно, посилюватиметься. Наразі це не є критичною проблемою для бізнесу та держави, оскільки економіка теж скоротилася. Проте, якщо економіка почне швидше зростати, дефіцит персоналу може стати суттєвою проблемою.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати будуть заморожені.

Ми також писали, що українці заробляють в середньому 18,9 тисячі гривень, що на 22,5% більше, ніж рік тому. Проте у 2024 році середня зарплата в Україні може становити 23 тисячі гривень через значний дефіцит кадрів.