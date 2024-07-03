Средняя зарплата-2024 — сколько будут заработать украинцы до конца года

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Номинальные зарплаты в Украине повышаются из-за дефицита рабочей силы. Однако вследствие ускорения инфляции покупательная способность будет расти медленнее.

О том, что будет с зарплатами украинцев в 2024 году, говорится в материале РБК-Украина.

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Как изменится средняя зарплата и доходы населения в 2024 году

В публикации отмечено, что доходы населения номинально растут: средняя зарплата в июне 2024 года составила 20,5 тысячи гривен, что на 23% больше, чем в 2023 году. До конца года прогнозируется повышение до 22-23 тысяч гривен. Однако из-за инфляции реальная покупательная способность остается под давлением. Хотя ожидается, что инфляция в 2024 году снизится до 6,4% (по сравнению с 12,9% в 2023 году), она все равно оказывает значительное влияние на реальные доходы.

Согласно прогнозу заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, доходы населения будут расти медленнее, а разница в зарплатах будет увеличиваться. Это означает, что покупательная способность будет оставаться на том же уровне или даже уменьшится, особенно если экономическая активность будет восстанавливаться медленно, например, из-за частых отключений электричества.

Что изменится на рынке труда

Президент Киевской школы экономики и бывший министр развития экономики Тимофей Милованов отмечает, что рынок труда постепенно восстанавливается, но еще не достиг довоенных уровней. Количество новых вакансий стабилизировалось на уровне около 90% от среднего показателя 2021 года. Уровень безработицы снижается, но остается высоким — 15,3% в мае 2024 года. Прогнозируется, что в течение следующих шести месяцев этот показатель может снизиться до 14–14,5%.

По прогнозу исполнительного директора и руководителя Центра исследований современного общества Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузяков, дефицит персонала на рынке труда будет сохраняться и, вероятно, будет усиливаться. Пока это не является критической проблемой для бизнеса и государства, поскольку экономика тоже сократилась. Однако если экономика начнет быстрее расти, дефицит персонала может стать существенной проблемой.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров предлагает отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Это означает, что зарплаты в бюджетной сфере и всевозможные социальные выплаты будут заморожены.

Мы также писали, что украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысяч гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.