Головна Фінанси Зарплати в ТЦК та СП: скільки "на руки" отримують сержанти

Зарплати в ТЦК та СП: скільки "на руки" отримують сержанти

Дата публікації: 19 квітня 2026 16:31
Грошове забезпечення військовослужбовців ТЦК: скільки отримують сержанти
Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

В Україні штат територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) складається з військовослужбовців, державних службовців та працівників. Усім категоріям співробітників зарплати нараховують за різними принципами.

Про це йдеться у відповіді Головного управління комунікацій Збройних Сил України на запит Новини.LIVE.

Скільки отримують сержанти в ТЦК

Військовослужбовцям Збройних сил України, які працюють в ТЦК, нараховують зарплату за тим же принципом, що й захисникам на фронті чи в тилу. Тобто вони отримують основне грошове забезпечення, а також передбачені законодавством надбавки. 

Сержантському складу в ТЦК та СП виплачують від 20 590 до 30 180 грн "на руки", залежно від звання, місця служби та інших факторів. 

Військовослужбовці рядового складу в ТЦК отримують менше — 20 183-26 112 грн на місяць.

Грошове забезпечення офіцерського складу коливається в межах 23 689-48 359 грн. 

Скільки платять цивільним в ТЦК

Щодо держслужбовців, то тут все залежить від рангу. Має значення також місце роботи — найнижчі зарплати в тилу, найвищі — в регіонах, де йдуть активні бойові дії. 

Після відрахування передбачених законодавством податків та зборів держслужбовці в тилу отримують "на руки" такі суми:

  • головний спеціаліст — 22 025-25 358 грн/місяць;
  • провідний спеціаліст — 22 113-24 375 грн;
  • спеціаліст — 21 634-24 166 грн.

В регіонах, де ведуться бойові дії, зарплати держслужбовців вдвічі вищі. 

Іншим працівникам ТЦК, які не є ні військовослужбовцями, ні державними службовцями, теж нараховують зарплату з прив’язкою до місця роботи. Йдеться про прибиральників, сторожів, операторів котелень, слюсарів, електромонтерів тощо. В тилу такі працівники наскрізних професій можуть отримувати від 7 809 до майже 11 000 грн, на територіях бойових дій суми більші.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яка ситуація із зарплатами на ринку праці України у квітні. Аналіз актуальних вакансій показав, що деяким фахівцям готові платити понад 75 000 грн на місяць. Проте більшість пропозицій роботи з набагато нижчими зарплатами. 

Також Новини.LIVE писали, чи підвищать зарплати бюджетникам. В Україні заплановано осучаснення доходів громадян з урахуванням показника індексу інфляції. Водночас деякі правила індексації змінили.

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
