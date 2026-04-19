Главная Финансы Зарплаты в ТЦК и СП: сколько "на руки" получают сержанты

Дата публикации 19 апреля 2026 16:31
Денежное обеспечение военнослужащих ТЦК: сколько получают сержанты
Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

В Украине штат территориальных центров комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) состоит из военнослужащих, государственных служащих и работников. Всем категориям сотрудников зарплаты начисляют по разным принципам.

Об этом говорится в ответе Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины на запрос Новини.LIVE.

Сколько получают сержанты в ТЦК

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые работают в ТЦК, начисляют зарплату по тому же принципу, что и защитникам на фронте или в тылу. То есть они получают основное денежное обеспечение, а также предусмотренные законодательством надбавки.

Сержантскому составу в ТЦК и СП выплачивают от 20 590 до 30 180 грн "на руки", в зависимости от звания, места службы и других факторов.

Военнослужащие рядового состава в ТЦК получают меньше — 20 183-26 112 грн в месяц.

Денежное обеспечение офицерского состава колеблется в пределах 23 689-48 359 грн.

Сколько платят гражданским в ТЦК

Что касается госслужащих, то здесь все зависит от ранга. Имеет значение также место работы — самые низкие зарплаты в тылу, самые высокие — в регионах, где идут активные боевые действия.

После отчисления предусмотренных законодательством налогов и сборов госслужащие в тылу получают "на руки" такие суммы:

  • главный специалист — 22 025-25 358 грн/месяц;
  • ведущий специалист — 22 113-24 375 грн;
  • специалист — 21 634-24 166 грн.

В регионах, где ведутся боевые действия, зарплаты госслужащих вдвое выше.

Другим работникам ТЦК, которые не являются ни военнослужащими, ни государственными служащими, тоже начисляют зарплату с привязкой к месту работы. Речь идет об уборщиках, сторожах, операторах котельных, слесарях, электромонтерах и тому подобное. В тылу такие работники сквозных профессий могут получать от 7 809 до почти 11 000 грн, на территориях боевых действий суммы больше.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какова ситуация с зарплатами на рынке труда Украины в апреле. Анализ актуальных вакансий показал, что некоторым специалистам готовы платить более 75 000 грн в месяц. Однако большинство предложений работы с гораздо более низкими зарплатами.

Также Новини.LIVE писали, повысят ли зарплаты бюджетникам. В Украине запланировано осовременивание доходов граждан с учетом показателя индекса инфляции. В то же время некоторые правила индексации изменили.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
