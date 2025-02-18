Робота в Україні — ТОП-5 вакансій лютого із зарплатою до 40 тис. грн

Педагог з дітьми в класі. Фото: Freepik

В Україні вчителі залишаються у списку тих, хто отримує найменші офіційні доходи. Проте на кадрових порталах з'являються пропозиції роботи для деяких педагогів зі щомісячною оплатою праці, що досягає 40 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного із сайтів з пошуку роботи.

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Робота вчителем англійської мови

Зокрема, у Харкові шукають вчителя англійської мови на роботу із заробітною платою від 40 тис. гривень, яка може сягати 60 тис. гривень, залежно від обсягу виконаної роботи. Йдеться про роботу в благодійному проєкті для дітей. Графік вільний, можна обрати зручний час, поєднувати з роботою і навчанням. При цьому працювати можна дистанційно.

"Головний принцип роботи — вийти на рівень, коли ви навчаєте дітей, щоб вони робили вашу роботу і розвивались, а ви з гарним настроєм спостерігаєте за успіхами й отримуєте оплату, як куратор для підлітків", — повідомляють у компанії.

Робота репетитором математики

Також до 40 тис. гривень можуть отримувати викладачі математики у Києві. На платформі онлайн-репетиторів надають уроки для учнів 1-11 класів, а також дошкільнят. Йдеться про віддалену роботу, під час якої всі заняття будуть відбуватися на платформі Zoom і Google Meet. Також на посаду репетитора математики готові взяти людину без досвіду.

"Якщо ви студент або вже закінчили виш, але головне — відповідаєте всім вимогам вище, — ми розглянемо вашу кандидатуру", — зазначається у повідомленні.

Методист з англійської мови для дорослих

Заробітну плату до 40 тис. гривень також обіцяють за роботу на посаді методиста-розробника навчальних матеріалів з англійської мови для дорослих в онлайн-школі у Києві. Для такої роботи шукають працівників із значним досвідом викладання англійської мови для дорослих та створення матеріалів з ділової та IT-англійської, рівень знання мови — C1-C2. Потрібно буде розробляти навчальні програми для корпоративних клієнтів та готувати спеціалізовані програми відповідно до галузі.

"Ми на ринку з 2017 року та співпрацюємо з провідними компаніями, яким потрібна якісна ділова англійська для розвитку їхніх команд", — пояснили у компанії потенційним претендентам.

Робота викладачем польської мови

Окрім того, в онлайн-школу шукають викладача польської мови із зарплатою до 40 тис. грн. Роботодавець пропонує гнучкий онлайн-формат роботи. Потрібно вміти адаптувати матеріал до різних студентів і знаходити підхід до кожного. Також є можливість кар'єрного зростання до методиста.



"Ми віримо, що мова — це ключ до нових можливостей, і наші студенти вчаться не просто говорити, а впевнено діяти", — повідомили у компанії.

Робота викладачем англійської чи німецької мови

На роботу із заробітною платою до 40 тис. гривень запрошують викладачів у школу англійської та німецької мови. Необхідне володіння англійською на рівні B2, або німецькою на рівні від А2-B1, уміння знайти підхід до кожної людини та прагнення до покращення знань студентів.



"Головне у викладанні в нашій школі — це якість та комфортність як для викладача, так і для студента, це постійне зростання та рух лише вперед", — написав роботодавець.

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