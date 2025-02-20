Работа в детсадах — в Минобразования предупредили об изменениях в зарплатах

Человек достает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Министерство образования и науки дало рекомендации по оплате труда в детских садах. Там предостерегли от изменений условий оплаты работы таких работников "задним числом".

Соответствующее разъяснение содержится в опубликованном письме.

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В МОН отмечают, что вопрос оплаты труда педагогических работников учреждений дошкольного образования будет нормирован приказом ведомства №100, который вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться с 1 января 2025 года.

В частности, приказ изменил название "детские дошкольные учебные заведения" на "заведения дошкольного образования".

Согласно документу, должностной оклад (ставка зарплаты) установлен педагогическому работнику за определенное рабочее время:

руководители, воспитатели-методисты, социальные педагоги, ассистенты воспитателей — 35 часов в неделю;

воспитатели, практические психологи и другие педагогические работники — 30 часов в неделю.

Нормы педагогической нагрузки следующие:

воспитатели, инструкторы по физкультуре — 25 часов в неделю;

музыкальные руководители — 24 часа в неделю;

практические психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды — 20 часов в неделю;

руководители кружков (студии, секции и т. п.), учителя — 18 часов в неделю.

Нагрузка работника такого заведения меньше вышеуказанной нормы должна устанавливаться с его письменного согласия. Работа сверх нормы педагогической нагрузки может осуществляться за пределами образовательного заведения.

Приказ устанавливает, что должностной оклад работникам заведений дошкольного образования должен устанавливаться за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством. Документ еще не опубликован в "Официальном вестнике Украины".

В Минобразования отметили также, что менять условия оплаты труда педагогов "задним числом" и вычитать из зарплаты средства за неотработанные часы сверх установленной в тарификационных списках нагрузки, недопустимо.

Также подчеркнули, что учредители государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования могут устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и вознаграждения в размере, превышающем размер, определенный правительством, а также назначать дополнительные вознаграждения и денежные пособия.

Какие зарплаты у работников детских садов

Для мотивации педагогов детских садов в некоторых городах несколько лет назад ввели немалые премии. В частности, размеры премий к заработной плате могут составлять от 30% до 50%.

В среднем зарплата воспитателя в госучреждениях с учетом категорий, выслуги лет составляет 12 тыс. грн, без учета премий.

По данным кадровых порталов, воспитатели в частных детских садах могут получать ежемесячно от 20 до 28 тыс. грн (Киев), в зависимости от нагрузки.

Напомним, работники при увольнении имеют право на выплату расчетных. Сумма должна состоять из заработной платы, выходного пособия, компенсации за неиспользованные дни отпусков, дополнительных гарантий.

Ранее мы рассказывали, что педагоги могут получать более высокие доходы в частных заведениях. Так, согласно информации кадровых порталов, некоторым специалистам работодатели обещают ежемесячную оплату труда, достигающую 40 тыс. грн.