Скільки отримують військові армії США — зарплати, бонуси та пільги у 2025 році

Військова служба в США є формою державної служби. Як і багато інших державних робіт, вона передбачає різні виплати, пільги та преференції, зокрема комплексне медичне обслуговування, знижки на освіту та значні бонуси за підписання контракту.

Про те, скільки отримують військовослужбовці у США та якими пільгами користуються, розповіло видання Business Insider.

Скільки отримують військові в американській армії

Базова оплата залежить від звання: у рядових це E1–E9, в офіцерів — O1–O10.

У 2025 році військовослужбовець із рейтингом E-1 отримує 2 319 доларів на місяць (понад 97 тис. грн). Військові цього рівня зазвичай живуть у казармах і майже не мають витрат.

Підвищення зарплати відбувається приблизно раз на два роки.

Новопризваний боєць у 2025 році заробляє близько 53 236 доларів на рік (приблизно 2,3 млн грн).

До четвертого року служби, на рівні E-5 (сержант), річна зарплата сягає 82 075 доларів на рік (приблизно 3,5 млн грн).

Офіцери отримують значно більше. Після 20 років служби офіцер рівня O-9–O-10 має 18 808,20 доларів на місяць (787,5 тис. грн) або 225 698 доларів на рік (9,5 млн грн). Такі посади обіймають вищі генерали й адмірали.

Які доплати отримують військові у США

Найпоширеніша надбавка — BAH (Basic Allowance for Housing), тобто допомога на житло. Її отримують військові з рівнем E-5–E-6, а також ті, хто має сім’ю.

Суми залежать від місця служби: наприклад, E-5 з утриманцями в Сан-Дієго отримує 3 987 доларів на місяць (167 тис. грн).

Є й BAS (Basic Allowance for Subsistence) — допомога на харчування. Військовослужбовці рядового складу отримують приблизно 465 доларів на місяць (близько 19,5 тис.грн).

Які бонуси передбачені в армії США

Бонуси за вступ до армії можуть становити від 1 000 до 45 000 доларів, у середньому — близько 12 000 доларів (близько 500 тис.грн).

Для фахівців із критичних напрямів, як-от розвідка чи спецпідрозділи, сума може досягати 50 000 доларів (понад 2 млн грн).

Деякі офіцери за програмою утримання кадрів можуть отримати до 245 000 доларів (10,3 млн грн) за семирічний контракт.

Пільги для військових у США

Закон про військовослужбовців у США забезпечує оплату навчання військовим і членам їхніх родин.

Міністерство оборони відшкодовує до 250 доларів (10,5 тис. грн) за кредитну годину й максимум 4 500 доларів (188 тис. грн) на рік за добровільну освіту.

У 2025–2026 навчальному році військовослужбовці можуть отримати повне покриття вартості навчання в державних закладах або до 29 920,95 долара (1,3 млн грн) — у приватних.

Ветерани з кількома періодами служби мають право на додаткові 12 місяців виплат (загалом до 48 місяців).

Медичні пільги

Програма Tricare гарантує безплатну медичну й стоматологічну допомогу військовим, ветеранам і членам їхніх родин. У більшості випадків вони не сплачують страхові внески або власні витрати на лікування.

Пенсії військових у США

Військові, які вступили на службу після 1 січня 2018 року, беруть участь у змішаній пенсійній системі (BRS).

Пенсія нараховується після 20 років служби за формулою:

стаж × 2% × середня зарплата за 36 місяців найвищої базової оплати.

