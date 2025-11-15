Скільки отримують військовослужбовці в Польщі — оклади та надбавки у 2025 році

Польські військові. Фото: Міноборони Польщі

Влада Польщі прикладає максимум зусиль для заохочення молоді обирати службу у війську. Одним з головних стимулів є заробітна плата, яка останніми роками суттєво зросла.

Про зарплати у польських військовослужбовців розповіло видання InPoland.

Скільки отримують військові у Польщі

У Польщі військові отримують стабільне грошове забезпечення, сума якого залежить від звання, стажу та умов служби. У 2025 році оклади польських військових були підвищені на 5%. Тож мінімальна базова зарплата (брутто) зараз така:

рядовий — 6 300 злотих (≈72 000 грн);

сержант — 7 250 злотих (≈83 000 грн);

офіцер — 8 820 злотих (≈101 000 грн);

майор — 10 800 злотих (≈124 000 грн);

підполковник — 11 445 злотих (≈131 500 грн);

полковник — 13 800 злотих (≈158 500 грн).

Генерали на найвищих посадах отримують до 21 945 злотих (≈252 000 грн) брутто щомісяця.

Надбавки в польській армії

Окрім основної зарплати, військовослужбовці у Польщі мають право на низку доплат і бонусів. Зокрема це:

тринадцята зарплата;

надбавки за вислугу років;

спеціальні виплати;

компенсації;

премії за службу в складних умовах;

мотиваційні доплати;

виплати при звільненні (в окремих випадках).

З урахування доплат загальний дохід військових польської армії може бути відчутно вищим за базову ставку.

Наразі у складі Збройних сил Польщі служить близько 230 тисяч військовослужбовців, із яких понад 150 тисяч становлять професійні солдати.

Влада планує й надалі розширювати армію — передбачається, що у найближчому майбутньому чисельність особового складу має зрости до 250 тисяч професійних військових та ще 50 тисяч бійців територіальної оборони.

