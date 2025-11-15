Скільки отримують військовослужбовці в Польщі — оклади та надбавки у 2025 році

Зарплати в армії Польщі — скільки отримують військові у 2025 році
Влада Польщі прикладає максимум зусиль для заохочення молоді обирати службу у війську. Одним з головних стимулів є заробітна плата, яка останніми роками суттєво зросла.
Про зарплати у польських військовослужбовців розповіло видання InPoland.
Скільки отримують військові у Польщі
У Польщі військові отримують стабільне грошове забезпечення, сума якого залежить від звання, стажу та умов служби. У 2025 році оклади польських військових були підвищені на 5%. Тож мінімальна базова зарплата (брутто) зараз така:
- рядовий — 6 300 злотих (≈72 000 грн);
- сержант — 7 250 злотих (≈83 000 грн);
- офіцер — 8 820 злотих (≈101 000 грн);
- майор — 10 800 злотих (≈124 000 грн);
- підполковник — 11 445 злотих (≈131 500 грн);
- полковник — 13 800 злотих (≈158 500 грн).
Генерали на найвищих посадах отримують до 21 945 злотих (≈252 000 грн) брутто щомісяця.
Надбавки в польській армії
Окрім основної зарплати, військовослужбовці у Польщі мають право на низку доплат і бонусів. Зокрема це:
- тринадцята зарплата;
- надбавки за вислугу років;
- спеціальні виплати;
- компенсації;
- премії за службу в складних умовах;
- мотиваційні доплати;
- виплати при звільненні (в окремих випадках).
З урахування доплат загальний дохід військових польської армії може бути відчутно вищим за базову ставку.
Наразі у складі Збройних сил Польщі служить близько 230 тисяч військовослужбовців, із яких понад 150 тисяч становлять професійні солдати.
Влада планує й надалі розширювати армію — передбачається, що у найближчому майбутньому чисельність особового складу має зрости до 250 тисяч професійних військових та ще 50 тисяч бійців територіальної оборони.
