Зарплати українців у 2025 році — чи змінюватиметься розмір виплат

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Керівники багатьох українських підприємств вважають, що зарплати працівників зростатимуть впродовж року. Водночас повномасштабна війна з РФ продовжує бути головним чинником, який заважає їхньому активному розвитку.

Про це йдеться у звіті Національного банку України "Ділові очікування підприємств України" за I квартал 2025 року.

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Як свідчить дані опитування, серед респондентів переважають очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника. При цьому найвищі очікування — серед підприємств переробної промисловості, а найнижчі:

у підприємств енерго- та водопостачання;

у малих підприємств;

у підприємств, що працюють лише на внутрішньому ринку.

"Респонденти очікували зростання обсягу виробництва товарів та послуг в Україні, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало

посилення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування стали помірнішими", — йдеться у документі.

Водночас домінуючим чинником, що стримує розвиток підприємств, залишаються воєнні дії та їх наслідки.

"Одночасно понад два роки триває посилення чинника "брак кваліфікованих працівників", — підкреслюють у НБУ.

Яка середня зарплата в Україні на початку 2025 року

У квітні розмір середніх зарплат населення становить 24 тис. грн — це на 20% більше, ніж торік. Найбільше виплати зросли:

у керівників відділу продажу — 65 тис. грн (+44%);

у фермерів — 65 тис. грн (+63%);

у керівників відділу закупівель — 55 тис. грн (+57%);

у водіїв інструкторів — 45 тис. грн (+53%).

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