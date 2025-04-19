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Зарплати українців ще зміняться — до чого готуватися у 2025

19 квітня 2025 16:52
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зарплати українців у 2025 році — чи змінюватиметься розмір виплат
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Керівники багатьох українських підприємств вважають, що зарплати працівників зростатимуть впродовж року. Водночас повномасштабна війна з РФ продовжує бути головним чинником, який заважає їхньому активному розвитку.

Про це йдеться у звіті Національного банку України "Ділові очікування підприємств України" за I квартал 2025 року.

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Як свідчить дані опитування, серед респондентів переважають очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника. При цьому найвищі очікування — серед підприємств переробної промисловості, а найнижчі:

  • у підприємств енерго- та водопостачання;
  • у малих підприємств;
  • у підприємств, що працюють лише на внутрішньому ринку.

"Респонденти очікували зростання обсягу виробництва товарів та послуг в Україні, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало
посилення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування стали помірнішими", — йдеться у документі. 

Водночас домінуючим чинником, що стримує розвиток підприємств, залишаються воєнні дії та їх наслідки.

"Одночасно понад два роки триває посилення чинника "брак кваліфікованих працівників", — підкреслюють у НБУ. 

Яка середня зарплата в Україні на початку 2025 року 

У квітні розмір середніх зарплат населення становить 24 тис. грн — це на 20% більше, ніж торік. Найбільше виплати зросли: 

  • у керівників відділу продажу — 65 тис. грн (+44%);
  • у фермерів — 65 тис. грн (+63%);
  • у керівників відділу закупівель — 55 тис. грн (+57%);
  • у водіїв інструкторів — 45 тис. грн (+53%).

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