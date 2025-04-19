Зарплаты украинцев в 2025 году — будет ли меняться размер выплат

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Руководители многих украинских предприятий считают, что зарплаты работников будут расти в течение года. В то же время полномасштабная война с РФ продолжает быть главным фактором, который мешает их активному развитию.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал 2025 года.

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Как свидетельствует данные опроса, среди респондентов преобладают ожидания относительно роста расходов на оплату труда одного наемного работника. При этом самые высокие ожидания — среди предприятий перерабатывающей промышленности, а самые низкие:

у предприятий энерго- и водоснабжения;

у малых предприятий;

у предприятий, работающих только на внутреннем рынке.

"Респонденты ожидали роста объема производства товаров и услуг в Украине, а также были положительно настроены относительно развития собственных предприятий. Продолжалось усиление инфляционных ожиданий, в то же время курсовые ожидания стали более умеренными", — говорится в документе.

Доминирующим фактором, сдерживающим развитие предприятий, остаются военные действия и их последствия.

"Одновременно более двух лет продолжается усиление фактора "нехватка квалифицированных работников", — подчеркивают в НБУ.

Какая средняя зарплата в Украине в начале 2025 года

В апреле размер средних зарплат населения составляет 24 тыс. грн — это на 20% больше, чем в прошлом году. Больше всего выплаты выросли:

у руководителей отдела продаж — 65 тыс. грн (+44%);

у фермеров — 65 тыс. грн (+63%);

у руководителей отдела закупок — 55 тыс. грн (+57%);

у водителей инструкторов — 45 тыс. грн (+53%).

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