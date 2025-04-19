Зарплаты украинцев в 2025 году — будет ли меняться размер выплат

Зарплаты украинцев еще изменятся — к чему готовиться в 2025 году
Руководители многих украинских предприятий считают, что зарплаты работников будут расти в течение года. В то же время полномасштабная война с РФ продолжает быть главным фактором, который мешает их активному развитию.
Об этом говорится в отчете Национального банка Украины "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал 2025 года.
Что будет с зарплатами украинцев
Как свидетельствует данные опроса, среди респондентов преобладают ожидания относительно роста расходов на оплату труда одного наемного работника. При этом самые высокие ожидания — среди предприятий перерабатывающей промышленности, а самые низкие:
- у предприятий энерго- и водоснабжения;
- у малых предприятий;
- у предприятий, работающих только на внутреннем рынке.
"Респонденты ожидали роста объема производства товаров и услуг в Украине, а также были положительно настроены относительно развития собственных предприятий. Продолжалось усиление инфляционных ожиданий, в то же время курсовые ожидания стали более умеренными", — говорится в документе.
Доминирующим фактором, сдерживающим развитие предприятий, остаются военные действия и их последствия.
"Одновременно более двух лет продолжается усиление фактора "нехватка квалифицированных работников", — подчеркивают в НБУ.
Какая средняя зарплата в Украине в начале 2025 года
В апреле размер средних зарплат населения составляет 24 тыс. грн — это на 20% больше, чем в прошлом году. Больше всего выплаты выросли:
- у руководителей отдела продаж — 65 тыс. грн (+44%);
- у фермеров — 65 тыс. грн (+63%);
- у руководителей отдела закупок — 55 тыс. грн (+57%);
- у водителей инструкторов — 45 тыс. грн (+53%).
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