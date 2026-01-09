Відео
Головна Фінанси Зарплати українців 2026 — в якому місяці можлива індексація

Зарплати українців 2026 — в якому місяці можлива індексація

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 14:30
Зарплати в Україні — коли виникне можливість індексації у 2026 році
Бухгалтер в офісі. Фото: Freepik

В Україні у 2026 році запрацюють нові правила щодо проведення індексації заробітної плати. Згідно з нормами закону про державний бюджет, очікується запровадження єдиного підходу у визначенні базового місяця у зв'язку з її обнуленням.

Про те, в якому місяці можна очікувати на індексацію, розповідають Новини. LIVE

Читайте також:

Новий підхід в осучасненні зарплати українців

Стаття 41 закону №4695-IX "Про Держбюджет-2026" запроваджує обнулення індексації заробітної плати, яку здійснювали минулого року. Згідно з новими умовами, у січні 2026 року суми осучаснених доходів, що утворилися у грудні 2025 року, нараховувати не будуть. 

"Сума індексації, яка склалася у грудні 2025 року, у січні 2026 року не нараховується", — зазначається в документі.

Таким чином, з січня діятиме єдиний підхід у визначенні базового місяця для  індексації. Тобто цьогоріч повториться минулорічний сценарій щодо початку здійснення перегляду виплат. Для цього необхідно буде орієнтуватися на січень як базовий місяць, а не грудень, як було багато років до цього.

Правила індексації передбачають, що вона можлива виключно у разі перевищення порогу у 103% індексу споживчих цін (ІСЦ), що розраховують наростаючим підсумком щодо базового місяця.

В якому місяці можлива індексація

Зважаючи на новий підхід, січень-березень випадуть для можливості здійснення індексації виплат. Очікується, що вперше така можливість може з'явитися навесні за умови перевищення індексу споживчих цін за лютий у 103%. Інакше кажучи:

  1. Січень стане відправною точкою для індексації;
  2. Лютий стане початком розрахунку ІСЦ;
  3. Березень — оприлюднять індекс інфляції за лютий, що може вплинути на індексацію зарплати лише у квітні.

Таким чином, після обнулення без індексації заробітної плати буде весь перший квартал поточного року. Вперше можливість осучаснення виплат може виникнути у квітні, якщо індекс інфляції за лютий перевищить поріг у 103%.

Цьогоріч діятиме для нарахування оплати праці громадян новий рівень мінімальної зарплати. Законодавчо передбачений мінімум за некваліфіковану роботу не зможе бути нижчим за такі показники: 

  • погодинна оплата праці у розмірі 52 грн (торік було 48 грн);    
  • місячна оплата праці у розмірі 8 647 грн (у 2025 році було 8 000 грн).

Після вирахування податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), мінімалка дорівнюватиме 6 658 грн. 

Раніше ми розповідали, що цього року зросте зарплата працівників бюджетного сектору. Це стане можливим завдяки новому рівню базового показника для визначення рівня посадових окладів. 

Ще ми писали, що у 2026 році всім викладачам військових ліцеїв підвищать зарплати. Вони також почнуть отримувати надбавки до 100% від окладу.

зарплати виплати робота гроші індексація
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
