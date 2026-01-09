Видео
Главная Финансы Зарплаты украинцев 2026 — в каком месяце возможна индексация

Зарплаты украинцев 2026 — в каком месяце возможна индексация

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:30
Зарплаты в Украине — когда возникнет возможность индексации в 2026 году
Бухгалтер в офисе. Фото: Freepik

В Украине в 2026 году заработают новые правила проведения индексации заработной платы. Согласно нормам закона о государственном бюджете, ожидается введение единого подхода в определении базового месяца в связи с ее обнулением.

О том, в каком месяце можно ожидать индексацию, рассказывают Новини. LIVE.

Читайте также:

Новый подход в осовременивании зарплаты украинцев

Статья 41 закона №4695-IX "О Госбюджете-2026" вводит обнуление индексации заработной платы, которую осуществляли в прошлом году. Согласно новым условиям, в январе 2026 года суммы осовремененных доходов, образовавшихся в декабре 2025 года, начислять не будут.

"Сумма индексации, которая сложилась в декабре 2025 года, в январе 2026 года не начисляется", — отмечается в документе.

Таким образом, с января будет действовать единый подход в определении базового месяца для индексации. То есть в этом году повторится прошлогодний сценарий относительно начала осуществления пересмотра выплат. Для этого необходимо будет ориентироваться на январь как базовый месяц, а не декабрь, как было много лет до этого.

Правила индексации предусматривают, что она возможна исключительно в случае превышения порога в 103% индекса потребительских цен (ИПЦ), рассчитываемого нарастающим итогом относительно базового месяца.

В каком месяце возможна индексация

Учитывая новый подход, январь-март выпадут для возможности осуществления индексации выплат. Ожидается, что впервые такая возможность может появиться весной при условии превышения индекса потребительских цен за февраль в 103%. Иначе говоря:

  1. Январь станет отправной точкой для индексации;
  2. Февраль станет началом расчета ИПЦ;
  3. Март — обнародуют индекс инфляции за февраль, что может повлиять на индексацию зарплаты только в апреле.

Таким образом, после обнуления без индексации заработной платы будет весь первый квартал текущего года. Впервые возможность осовременивания выплат может возникнуть в апреле, если индекс инфляции за февраль превысит порог в 103%.

В этом году будет действовать для начисления оплаты труда граждан новый уровень минимальной зарплаты. Законодательно предусмотренный минимум за неквалифицированную работу не сможет быть ниже следующих показателей:

  • почасовая оплата труда в размере 52 грн (в прошлом году было 48 грн);
  • месячная оплата труда в размере 8 647 грн (в 2025 году было 8 000 грн).

После вычета налогов (18% НДФЛ, 5% — военный сбор), минималка будет равна 6 658 грн.

Ранее мы рассказывали, что в этом году вырастет зарплата работников бюджетного сектора. Это станет возможным благодаря новому уровню базового показателя для определения уровня должностных окладов.

Еще мы писали, что в 2026 году всем преподавателям военных лицеев повысят зарплаты. Они также начнут получать надбавки до 100% от оклада.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
