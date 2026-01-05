Зарплати в Україні — хто почне отримувати надбавки у 50-100% від окладу

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

З січня 2026 року викладачі українських військових ліцеїв почнуть отримувати вищу заробітну плату. Це станеться за рахунок призначених надбавок у розмірі 50-100 відсотків від посадового окладу.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на урядову постанову №572.

Єдиний підхід в оплаті праці у військових ліцеях

Згідно з ухваленою Кабінетом міністрів наприкінці грудня 2025 року постановою, викладачі всіх військових ліцеїв будуть мати доплати, що будуть аналогічні надбавкам для викладачів чотирьох військових ліцеїв. Йдеться про:

Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна;

Військово-морський ліцей (м. Одеса);

державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" ім. І.Г. Харитоненка;

державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус".

Саме ці чотири заклади мали виключне право надавати надбавки до посадових окладів для викладачів. Однак зміни встановлять єдиний підхід у фінансовому забезпеченні працівників та військових в усіх держзакладах, що забезпечують здобуття середньої освіти військового профілю.

Очікується, що відповідний крок посприяє додатковій мотивації для викладачів, а також стане більш привабливим для залучення нових кваліфікованих педагогів.

Які передбачені розміри доплат

Згідно з ухваленою урядовою постановою, передбачається виплата надбавок для викладачів військових ліцеїв у таких граничних розмірах:

До 50 відсотків посадового окладу — для педагогічних працівників; До 100 відсотків — для військовослужбовців, які обіймають посади за переліком посад військових державних військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, яким встановлено надбавку за безпосереднє забезпечення освітнього процесу; До 100 відсотків — для військових, відряджених до держзакладів освіти із залишенням на військовій службі та які займають посади згідно з переліком посад, що заміщуються військовими ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спецпризначення у держорганах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженим указом №126 президента.

Конкретні розміри надбавки будуть встановлювати керівники закладів в рамках фондів оплати праці.

У 2026 році на освітню сферу у бюджеті передбачені 278,7 млрд грн, що на 79,8 млрд грн більше проти 2025 року. Йдеться про найбільше зростання фінансування галузі освіти за весь час незалежності. Найвагомішим блоком є оплата праці педагогів і викладачів, на що закладено 195,3 млрд грн.

