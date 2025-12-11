Деякі працівники у Польщі отримають за грудень зменшені зарплати — в чому причина

Люди на вулиці у Варшаві. Фото: Pexels

Мільйони працівників у Польщі отримають зарплати за грудень на кілька тисяч злотих менше. Це пов'язано з переходом до другої податкової категорії.

Про це повідомляє видання inPoland.

Хто отримає менші суми за грудень

Це стосується людей, чиї зарплати у 2025 році зросли. Адже у Польщі працівники, чий дохід перевищує 120 000 злотих на рік, потрапляють з першої податкової категорії до другої. І хоча при цьому зарплата брутто залишається незмінною, на руки людина отримує на кілька тисяч злотих менше. Особливо це відчують працівники, які отримують на місяць понад 13 000 злотих.

Податок на прибуток у сусідній країні залежить від річного доходу:

перша категорія — 12%, застосовується до доходу до 120 000 злотих брутто на рік;

друга категорія — 32%, застосовується до доходу понад 120 000 злотих брутто на рік.

Проте деякі працівники можуть самостійно зменшити розмір податку. Йдеться про осіб, які отримують дохід, близький до порогового показника. Їм треба подати спільну податкову декларацію з чоловіком/дружиною, якщо дохід другого з подружжя низький або взагалі відсутній.

Що буде з зарплатами у Польщі у 2026 році

Як пояснила польська фінансистка Марта Камінська журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, польський уряд оголосив про планове підвищення мінімальної зарплати до 4 600-4 800 злотих (54 000-56 000 грн, — Ред.), що підштовхне зростання зарплат і в інших секторах.

Орієнтовний рівень оплати праці, за її словами, буде таким:

Виробництво та склади — 4 500-6 500 злотих на місяць.

Будівництво — 6 000-9 000 злотих на місяць і більше.

Логістика та водії C+E — 7 000-11 000 злотих.

HoReCa (готелі, ресторани, кафе) — 4 000-5 500 злотих, кухарі з досвідом — до 7 000 злотих.

Доглядальники та соціальна робота — 4 500-6 500 злотих.

ІТ-сфера — 10 000-25 000 злотих.

При цьому фінансистка наголосила, що компанії у Польщі дедалі частіше віддаватимуть перевагу кандидатам із підтвердженими вміннями, досвідом та знанням польської мови на рівні щонайменше B1.

