Некоторые работники в Польше получат за декабрь уменьшенные зарплаты — в чем причина

Миллионы работников в Польше получат зарплаты за декабрь на несколько тысяч злотых меньше. Это связано с переходом ко второй налоговой категории.

Кто получит меньшие суммы за декабрь

Это касается людей, чьи зарплаты в 2025 году выросли. Ведь в Польше работники, чей доход превышает 120 000 злотых в год, попадают из первой налоговой категории во вторую. И хотя при этом зарплата брутто остается неизменной, на руки человек получает на несколько тысяч злотых меньше. Особенно это почувствуют работники, которые получают в месяц более 13 000 злотых.

Налог на прибыль в соседней стране зависит от годового дохода:

первая категория — 12%, применяется к доходу до 120 000 злотых брутто в год;

вторая категория — 32%, применяется к доходу свыше 120 000 злотых брутто в год.

Однако некоторые работники могут самостоятельно уменьшить размер налога. Речь идет о лицах, получающих доход, близкий к пороговому показателю. Им надо подать совместную налоговую декларацию с мужем/женой, если доход второго из супругов низкий или вообще отсутствует.

Что будет с зарплатами в Польше в 2026 году

Как пояснила польская финансистка Марта Каминская журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, польское правительство объявило о плановом повышении минимальной зарплаты до 4 600-4 800 злотых (54 000-56 000 грн, — Ред.), что подтолкнет рост зарплат и в других секторах.

Ориентировочный уровень оплаты труда, по ее словам, будет таким:

Производство и склады — 4 500-6 500 злотых в месяц.

Строительство — 6 000-9 000 злотых в месяц и более.

Логистика и водители C+E — 7 000-11 000 злотых.

HoReCa (отели, рестораны, кафе) — 4 000-5 500 злотых, повара с опытом — до 7 000 злотых.

Сиделки и социальная работа — 4 500-6 500 злотых.

ИТ-сфера — 10 000-25 000 злотых.

При этом финансистка отметила, что компании в Польше все чаще будут отдавать предпочтение кандидатам с подтвержденными умениями, опытом и знанием польского языка на уровне не менее B1.

