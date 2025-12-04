Відео
Головна Фінанси У Польщі введуть нові вимоги щодо зарплати — що зміниться

У Польщі введуть нові вимоги щодо зарплати — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:35
У Польщі запровадять нову вимогу щодо зарплати — що зміниться вже в грудні
Люди на вулицях Вроцлава. Фото: Unsplash

З 24 грудня 2025 року в Польщі набудуть чинності зміни до Трудового кодексу. Нові правила зобов’яжуть роботодавців розкривати кандидатам рівень запропонованої зарплати.

Про це повідомило видання для мігрантів inPoland.

Читайте також:

Що зміниться в процедурі працевлаштування

Роботодавці, крім того, що не зможуть більше приховувати рівень зарплати від кандидата, не матимуть права запитувати у нього про заробіток на попередньому місці роботи. Очікується, що такі зміни сприятимуть підвищенню прозорості в процесі прийняття на роботу. 

Крім того, до 7 червня 2026 року в усіх країнах Євросоюзу має бути імплементована Директива про гендерний розрив в оплаті праці в частині рівної оплати чоловікам та жінкам. У Польщі наразі цей розрив становить 7,8%, середній показник по ЄС — 12%.

У Міністерстві праці Польщі звернулися до компаній із закликом провести необхідні заходи з підготовки до нових вимог. Йдеться про аудит оплати праці та перегляд й вдосконалення політики зарплат. Роботодавцям необхідно створити чітку структуру заробітної плати, визначити критерії для підвищень і просування.

Для кого у Польщі запровадять окрему зарплату

Практиканти у сусідній до України країні більше не будуть працювати безплатно. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі готує масштабне оновлення правил щодо стажувань при влаштуванні на роботу. 

Документ вперше чітко визначає порядок оплати праці стажерів, тривалість робочого часу та основні права, а контроль за дотриманням норм покладається на Національну інспекцію праці (PIP).

Запропоновані зміни передбачають запровадження окремої мінімальної ставки для стажерів та обмеження тривалості стажування до шести місяців.

Раніше ми розповідали, як зміняться умови працевлаштування українців в Польщі у 2026 році.

Також дізнавайтеся, яку зарплату отримують українці в Польщі.

Польща зарплати робота українці в Польщі працевлаштування
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
