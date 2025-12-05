Зарплати вчителям у Польщі підвищать — якими будуть нові ставки

Вчитель на уроці. Фото ілюстративне: Pixabay

З 1 січня 2026 року у Польщі зарплати вчителів зростуть на 3%. Пропоноване підвищення викликало критику серед вчительської спільноти та профспілок.

Про це повідомило видання inPoland.

Скільки платитимуть вчителям у Польщі

Мінімальна базова ставка для педагогів з вищою освітою та педагогічною підготовкою зросте на 163,04 злотих і становитиме 5 597,86 злотих (близько 65 000 грн).

Згідно з проєктом бюджету, нові ставки передбачають такі показники:

вчитель-початківець — близько 5 308 злотих брутто (≈62 000 грн);

вчитель зі штатом (працює за трудовим договором) — 5 469 злотих (≈64 000 грн);

сертифікований педагог — 6 397 злотих (≈75 000 грн).

Середні зарплати за категоріями становитимуть:

для початківців — 6 872,47 злотих (≈80 000 грн);

для вчителів зі штатом — 8 060,92 злотих (≈94 000 грн);

для сертифікованих педагогів — 10 300,06 злотих (≈120 000 грн).

Проте заплановане підвищення викликало критику з боку вчителів та профспілок, які вимагають збільшити базову зарплату педагогів на 10% та прив'язати її до середньої оплати праці в економіці. Члени спільноти наголошують, що 3% — це лише індексація, яка враховує прогнозовану інфляцію, а не реальне підвищення доходів.

На скільки підвищать зарплати вчителям в Україні

Верховна Рада проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2026 рік у другому читанні з правками, які стосуються підвищення зарплати педагогам. Документ передбачає, що посадові оклади вчителів зростуть на 30% з 1 січня і ще на 20% — з 1 вересня. При цьому:

навантаження збережеться на рівні 18 годин (одна ставка);

залишаться безстрокові трудові договори.

Уряд отримав доручення розробити нову систему оплати праці вчителів, яка передбачатиме встановлення значного базового окладу з вересня 2026 року. Це дозволить покращити умови для всіх педагогів, зокрема для молодих працівників без стажу, які станом на грудень 2025-го заробляють близько 6 000-8 000 грн.

