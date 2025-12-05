Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вчителям у Польщі підвищать зарплати — скільки платитимуть

Вчителям у Польщі підвищать зарплати — скільки платитимуть

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:35
Зарплати вчителям у Польщі підвищать — якими будуть нові ставки
Вчитель на уроці. Фото ілюстративне: Pixabay

З 1 січня 2026 року у Польщі зарплати вчителів зростуть на 3%. Пропоноване підвищення викликало критику серед вчительської спільноти та профспілок.

Про це повідомило видання inPoland.

Реклама
Читайте також:

Скільки платитимуть вчителям у Польщі

Мінімальна базова ставка для педагогів з вищою освітою та педагогічною підготовкою зросте на 163,04 злотих і становитиме 5 597,86 злотих (близько 65 000 грн).

Згідно з проєктом бюджету, нові ставки передбачають такі показники: 

  • вчитель-початківець — близько 5 308 злотих брутто (≈62 000 грн);
  • вчитель зі штатом (працює за трудовим договором) — 5 469 злотих (≈64 000 грн);
  • сертифікований педагог — 6 397 злотих (≈75 000 грн). 

Середні зарплати за категоріями становитимуть: 

  • для початківців — 6 872,47 злотих (≈80 000 грн);
  • для вчителів зі штатом — 8 060,92 злотих (≈94 000 грн);
  • для сертифікованих педагогів — 10 300,06 злотих (≈120 000 грн).

Проте заплановане підвищення викликало критику з боку вчителів та профспілок, які вимагають збільшити базову зарплату педагогів на 10% та прив'язати її до середньої оплати праці в економіці. Члени спільноти наголошують, що 3% — це лише індексація, яка враховує прогнозовану інфляцію, а не реальне підвищення доходів.

На скільки підвищать зарплати вчителям в Україні

Верховна Рада проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2026 рік у другому читанні з правками, які стосуються підвищення зарплати педагогам. Документ передбачає, що посадові оклади вчителів зростуть на 30% з 1 січня і ще на 20% — з 1 вересня. При цьому:

  • навантаження збережеться на рівні 18 годин (одна ставка);
  • залишаться безстрокові трудові договори.

Уряд отримав доручення розробити нову систему оплати праці вчителів, яка передбачатиме встановлення значного базового окладу з вересня 2026 року. Це дозволить покращити умови для всіх педагогів, зокрема для молодих працівників без стажу, які станом на грудень 2025-го заробляють близько 6 000-8 000 грн.

Раніше ми розповідали, які зарплати отримують в Україні вчителі без категорії станом на грудень 2025 року. 

Також дізнавайтеся, хто з вчителів отримає цьогоріч 13-ту зарплату.

Польща освіта зарплати вчителі зарплатня
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації