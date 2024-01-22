Работа в 2024 году — список профессий с высокими зарплатами

Девушка работает за компьютером. Фото: Freepik

В 2024 году некоторые украинцы могут рассчитывать на достаточно высокую заработную плату. Эксперты составили список профессий, где работодатели готовы платить больше.

Такую информацию обнародовал портал по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

Кого больше всего ищут работодатели в 2024-м

В частности, сейчас на кадровом сайте насчитывается около 25,19 тыс. вакансий в столице. Больше всего работодатели ищут:

продавцов-консультантов;

менеджеров по продажам;

администраторов;

кассиров;

поваров;

водителей;

бухгалтеров;

грузчиков;

барист.

Какие специалисты получают больше других

Самые большие зарплаты по-прежнему граждане получают в столице Украины. За январь они несколько выросли и составляют в среднем 22 тыс. гривен.

Больше всего работодатели готовы платить представителям четырех сфер:

военнослужащим;

работникам IT-сферы;

директорам по маркетингу;

стоматологам.

Так, военнослужащие разных профессий в среднем получают 72,5 тыс. гривен. В частности, такие специалисты могут рассчитывать на выплаты:

инженеры по телекоммуникациям получают — 71 тыс. гривен;

операторы БПЛА — по 70 тыс. гривен;

саперы — по 70 тыс. гривен.

На сайте ежемесячно увеличивается военных вакансий со следующими зарплатами:

бухгалтеры учетной группы — от 17 тыс. до 26 тыс. гривен;

анестезиологи, военнослужащие — от 25 тыс. до 125 тыс. гривен;

автоэлектричества, военнослужащие — от 25 тыс. до 125 тыс. гривен;

водители-электрики, военнослужащие — от 20,1 тыс. до 50 тыс. гривен;

боевые медики взвода — от 20,1 тыс. до 50 тыс. гривен;

огнеметчики — от 20 тыс. до 120 тыс. гривен;

водители категории C, D (военная техника) — от 20 тыс. до 120 тыс. гривен.

По вакансиям Team leader средняя зарплата составляет 60 тыс. гривен.

Директора по маркетингу в среднем получают 60 тысяч гривен.

Большие зарплаты у стоматологов — в среднем 55 тыс. гривен.

Керамистам и руководителям строительных проектов платят по 52,5 тыс. гривен в месяц.

Топ-менеджеры и руководители отделов продаж получают 50 тысяч гривен.

На несколько меньшую, но все равно высокую зарплату могут рассчитывать такие специалисты:

строители — 30 тыс. гривен;

домохозяйки — 30 тыс. гривен;

хирурги — 30 тыс. гривен;

главные бухгалтеры — 35 тыс. гривен;

мастера СТО — 35 тыс. гривен;

автослесари — 36 тыс. гривен;

начальники транспортных отделов — 37,5 тыс. гривен;

автоэлектричества — 40 тыс. гривен;

арматурщики — 40 тыс. гривен;

главные врачи — 40 тыс. гривен.

Самые маленькие зарплаты в 2024 году

Тем временем среднюю зарплату около 22 тыс. гривен в столице предлагают курьерам, фармацевтам, копирайтерам, декораторам, репетиторам английского, геодезистам, фотографам, редакторам, швеям, поварам, полицейским.

От 15 тыс. до 20 тыс. гривен платят:

сиделкам, охранникам, помощникам юриста, методистам — 15 тыс. гривен;

операторам АЗС, логопедам — 16 тыс. гривен;

кассирам, кальянщикам, администраторам гостиниц — 16,5 тыс. гривен;

медсестрам — 17,5 тыс. гривен;

грузчикам, продавцам-консультантам — 18 тыс. гривен;

операторам колл-центров, сантехникам — 19 тыс. гривен;

нотариусам, фитнес-тренерам, электрикам — 20 тысяч гривен.

Совсем мало в Киеве получают библиотекари, ассистенты учителей, парковщики, музыкальные руководители, ассистенты ветеринарных врачей, санитарки, горничные — в среднем от 9,2 до 13,4 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году доля расходов общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону составила около 61%. Эта область была абсолютным приоритетом во время войны прошлого года.

Ранее мы писали, что столичные работодатели готовы платить подчиненным высокие зарплаты, однако требуют квалификации и опыта работы. В этом вопросе сталкиваются с проблемой, ведь именно из-за несоответствия уровня подготовки претендентов им сложно найти достойных работников.