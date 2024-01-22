Работа в 2024 году — список профессий с высокими зарплатами

Зарплаты в 72 тыс. грн — список профессий с высокой оплатой труда
В 2024 году некоторые украинцы могут рассчитывать на достаточно высокую заработную плату. Эксперты составили список профессий, где работодатели готовы платить больше.
Такую информацию обнародовал портал по поиску работы Work.ua.
Кого больше всего ищут работодатели в 2024-м
В частности, сейчас на кадровом сайте насчитывается около 25,19 тыс. вакансий в столице. Больше всего работодатели ищут:
- продавцов-консультантов;
- менеджеров по продажам;
- администраторов;
- кассиров;
- поваров;
- водителей;
- бухгалтеров;
- грузчиков;
- барист.
Какие специалисты получают больше других
Самые большие зарплаты по-прежнему граждане получают в столице Украины. За январь они несколько выросли и составляют в среднем 22 тыс. гривен.
Больше всего работодатели готовы платить представителям четырех сфер:
- военнослужащим;
- работникам IT-сферы;
- директорам по маркетингу;
- стоматологам.
Так, военнослужащие разных профессий в среднем получают 72,5 тыс. гривен. В частности, такие специалисты могут рассчитывать на выплаты:
- инженеры по телекоммуникациям получают — 71 тыс. гривен;
- операторы БПЛА — по 70 тыс. гривен;
- саперы — по 70 тыс. гривен.
На сайте ежемесячно увеличивается военных вакансий со следующими зарплатами:
- бухгалтеры учетной группы — от 17 тыс. до 26 тыс. гривен;
- анестезиологи, военнослужащие — от 25 тыс. до 125 тыс. гривен;
- автоэлектричества, военнослужащие — от 25 тыс. до 125 тыс. гривен;
- водители-электрики, военнослужащие — от 20,1 тыс. до 50 тыс. гривен;
- боевые медики взвода — от 20,1 тыс. до 50 тыс. гривен;
- огнеметчики — от 20 тыс. до 120 тыс. гривен;
- водители категории C, D (военная техника) — от 20 тыс. до 120 тыс. гривен.
По вакансиям Team leader средняя зарплата составляет 60 тыс. гривен.
Директора по маркетингу в среднем получают 60 тысяч гривен.
Большие зарплаты у стоматологов — в среднем 55 тыс. гривен.
Керамистам и руководителям строительных проектов платят по 52,5 тыс. гривен в месяц.
Топ-менеджеры и руководители отделов продаж получают 50 тысяч гривен.
На несколько меньшую, но все равно высокую зарплату могут рассчитывать такие специалисты:
- строители — 30 тыс. гривен;
- домохозяйки — 30 тыс. гривен;
- хирурги — 30 тыс. гривен;
- главные бухгалтеры — 35 тыс. гривен;
- мастера СТО — 35 тыс. гривен;
- автослесари — 36 тыс. гривен;
- начальники транспортных отделов — 37,5 тыс. гривен;
- автоэлектричества — 40 тыс. гривен;
- арматурщики — 40 тыс. гривен;
- главные врачи — 40 тыс. гривен.
Самые маленькие зарплаты в 2024 году
Тем временем среднюю зарплату около 22 тыс. гривен в столице предлагают курьерам, фармацевтам, копирайтерам, декораторам, репетиторам английского, геодезистам, фотографам, редакторам, швеям, поварам, полицейским.
От 15 тыс. до 20 тыс. гривен платят:
- сиделкам, охранникам, помощникам юриста, методистам — 15 тыс. гривен;
- операторам АЗС, логопедам — 16 тыс. гривен;
- кассирам, кальянщикам, администраторам гостиниц — 16,5 тыс. гривен;
- медсестрам — 17,5 тыс. гривен;
- грузчикам, продавцам-консультантам — 18 тыс. гривен;
- операторам колл-центров, сантехникам — 19 тыс. гривен;
- нотариусам, фитнес-тренерам, электрикам — 20 тысяч гривен.
Совсем мало в Киеве получают библиотекари, ассистенты учителей, парковщики, музыкальные руководители, ассистенты ветеринарных врачей, санитарки, горничные — в среднем от 9,2 до 13,4 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2023 году доля расходов общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону составила около 61%. Эта область была абсолютным приоритетом во время войны прошлого года.
Ранее мы писали, что столичные работодатели готовы платить подчиненным высокие зарплаты, однако требуют квалификации и опыта работы. В этом вопросе сталкиваются с проблемой, ведь именно из-за несоответствия уровня подготовки претендентов им сложно найти достойных работников.
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