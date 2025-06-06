Зарплаты и спрос на работников — НБУ назвал ключевые изменения в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) дал характеристику ситуации на рынке труда. В частности, рассказал об изменениях в динамике по количеству новых вакансий и резюме, а также в заработной плате за последний месяц и год.

Об этом говорится в июньском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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Изменения в спросе на работников в 2025 году

Согласно обнародованным данным, в мае текущего года на рынке труда возросло число как новых предложений работы, так и резюме. Однако в годовом измерении количество соискателей работы повысилось существеннее. А именно:

количество резюме увеличилось на 36% за год;

число вакансий выросло на 7% за год.

В то же время, хотя граждан в поисках работы стало больше, спрос все равно сохраняется высоким.

"Опережающий рост резюме несколько смягчил проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий", — объясняет регулятор.

Также, по данным НБУ, сохраняется несоответствие между профессиями, что затрудняет процесс эффективного закрытия вакансий.

Сравнение спроса и предложения. Источник: НБУ

Рост зарплат работников в 2025 году

Отдельно Национальный банк проанализировал вопрос размера зарплат граждан. В этом году доходы растут, однако довольно медленными темпами, которые тормозит инфляция.

"Нехватка работников и в дальнейшем поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает медленное повышение реальных зарплат", — говорится в сообщении.

Также в Нацбанке объясняют, что на уровень зарплат влияет то, что ожидания работников по оплате труда фактически совпадают с предложениями работодателей, о чем свидетельствуют данные сайтов поиска работы и исследования Госслужбы занятости.

Уровень зарплат. Источник: НБУ

"Это ограничивает потенциал существенного роста зарплат в будущем", — отмечают в НБУ.

Динамика изменения доходов. Источник: НБУ

Также фиксируют рост роли неценовых методов привлечения кадров в виде предложения жилья, гибкого графика, удаленной работы.

Ранее мы рассказывали об изменениях в нормах законодательства, введенных на время войны относительно зарплат. Они призваны обезопасить граждан от негативного влияния на пенсии возможного нестабильного дохода.

Также сообщалось, что в Министерстве образования анонсировали двойное увеличение доплат учителям. Это произойдет в случае, если на 2026 год ведомству будет выделено еще 12 млрд гривен.