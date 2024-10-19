Какую зарплату и доплаты получают учителя в Украине — что влияет на размер выплат

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Система оплаты труда работников образования в Украине остается устаревшей, что приводит к низкому уровню заработных плат. Однако в 2024 году выплаты учителям повысили.

О том, какие выплаты получают учителя в Украине, говорится в материалах издания Факты ICTV.

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От чего зависит размер выплат учителям

Система оплаты труда педагогов состоит из базовой ставки и разных надбавок.

Размер заработной платы педагогических работников зависит от нескольких факторов:

Прибавки за стаж работы, составляющие 20% для опытных учителей и 10% для новичков;

Престижность профессии варьируется от 5% до 30%;

Дополнительные обязанности, такие как классное руководство и проверка учащихся;

Поддержка учащихся с особыми образовательными потребностями и заведование учебными кабинетами.

В зависимости от наличия и размера различных надбавок и доплат учителя могут получать разный уровень заработной платы.

Как изменились зарплаты учителей в 2024 году

Прессслужба Министерства образования и науки сообщила, что, несмотря на полномасштабную войну, значительные расходы на оборону и уменьшение количества учащихся в школах, правительство смогло заложить в проект бюджета образовательную субвенцию на уровне, соответствующем показателям 2024 года.

Сегодня зарплаты педагогов финансируются за счет поступлений от международных партнеров, поэтому сохранение объема образовательной субвенции является важной и сложной задачей.

Поскольку проект государственного бюджета на 2025 год рассматривается Верховной Радой Украины, пока рано говорить о возможных изменениях в размере образовательной субвенции.

В то же время изменения в оплате труда педагогов уже реализованы. С 1 января 2024 года всем работникам бюджетной сферы, включая педагогов, заработная плата была повышена на 10,4%.

Какой размер зарплаты у учителей

В Министерстве образования и науки раскрыли информацию о зарплатах учителей в разных категориях, предоставив средние расчетные показатели заработных плат без учета налоговых вычетов, таких как НДФЛ и военный сбор.

Итак, в 2024 году размер заработной платы для учителей составляет:

10 789 грн для молодого учителя без категории и стажа;

13 311 грн для учителя второй категории;

14 255 грн для учителя первой категории;

15 196 грн для учителя высшей категории.

Педагоги имеют возможность самостоятельно определить свой уровень заработной платы, воспользовавшись онлайн-калькулятором по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада приняла 10 октября 2024 года законопроект №11416-д, который вносит изменения в налоговую систему, в частности, повышает ставку военного сбора для наемных работников с 1,5% до 5%. Такое увеличение может привести к сокращению зарплаты "чистыми" на руки уже в октябре 2024 года.

Мы также рассказывали, что недавно украинские педагоги направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработной платы. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.