Головна Фінанси Зарплати педагогам виплачуватимуть по-новому — подробиці

Зарплати педагогам виплачуватимуть по-новому — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:30
Зарплати вчителів — як змінився порядок виплат і доплат у 2025 році
Вчителька у класі. Фото: Freepik

У вересні поточного року уряд вніс певні зміни до постанов, покликаних регулювати оплату праці представників освітньої галузі. Вони торкнулися педагогів, які працюють у державних та комунальних закладах освіти.

Про це йдеться у постанові №1129 Кабінету міністрів від 10 вересня 2025 року. 

Читайте також:

Щорічні винагороди, нові оклади та доплати

Відповідно до норм документа, щороку вчителям надаватимуть грошову винагороду у розмірі до одного посадового окладу (ставки зарплати) за сумлінну працю та зразкове виконання обов’язків. 

Постанова передбачає підвищення окладів і доплати. А саме:

  • керівники закладів визначатимуть розміри доплат для педагогічних працівників в межах фонду оплати праці, погодженого з профспілкою;
  • рішенням органу вищого рівня будуть встановлювати підвищення окладів та доплати керівникам освітніх закладів; 
  • передбачені додаткові доплати за рахунок власних надходжень у закладах освіти.

Також сталися зміни щодо надбавки за вислугу років. До стажу педагогів будуть зараховувати час роботи, яку виконували на певних посадах. Йдеться про:

  • завідувачів, консультантів психолого-медико-педагогічної консультації;
  • завідувачів, методистів фільмотеки органів управління освітою;
  • старших вожатих та вожатих в освітніх закладах.

Відповідні зміни внесли через оновлення переліку посад працівників освіти. 

Нова доплата в інклюзивній освіті

Окрім того, запровадили нову доплату вихователям-методистам закладів дошкільної освіти, де є можливість навчання дітей з особливими потребами і налічується від трьох інклюзивних груп.

Розмір такої доплати дорівнюватиме 20% посадового окладу вихователя-методиста такого закладу.

Раніше ми писали, що у 2025 році середня заробітна плата вчителів становить 16,7 тис. грн. З січня 2026 року дорівнюватиме 21,7 тис. грн, а з вересня — понад 25 тис. грн.  

Також ми розповідали, на скільки можуть підвищити мінімальну зарплату в Україні з нового року. Показник не змінювався з 2024 року і становить 8 тис. грн.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
