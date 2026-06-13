Зарплати поліцейських в Україні зростуть: ключові новації

Працівники поліції, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні осучаснили зарплати поліцейських. Верховна Рада днями підтримала законопроєкт, який змінює підходи до грошового забезпечення правоохоронців та закріплює справедливі умови оплати їхньої праці.

На скільки зростуть зарплати поліцейських в Україні, розповідають Новини.LIVE.

Що відомо про новий закон

Закон №6506-1, який передбачає оновлення системи грошового забезпечення працівників поліції, Рада ухвалила у середу, 10 червня.

Документ перебував на розгляді з 2022 року. Його основна мета — посилити соціальні гарантії правоохоронців, підвищити привабливість служби та забезпечити належний рівень матеріального забезпечення, особливо в умовах воєнного стану.

Як зміняться зарплати поліцейських

Документ передбачає закріплення на законодавчому рівні основних принципів оплати праці поліцейських. Грошове забезпечення має:

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гарантувати належний рівень матеріального забезпечення;

враховувати складність, інтенсивність та ризики служби;

мотивувати до професійного виконання обов’язків;

сприяти залученню та утриманню кваліфікованих кадрів.

Розмір виплат, як і раніше, залежатиме від посади, спеціального звання, вислуги років, умов проходження служби, рівня кваліфікації, а також наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Із чого складатиметься зарплата поліцейського

Як йдеться в пояснювальній записці до закону, зарплата поліцейського включатиме:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер);

премії;

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Якими будуть нові зарплати поліцейських

Однією з ключових новацій є встановлення мінімального посадового окладу на рівні не менше ніж 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, визначених на 1 січня відповідного року (у 2026 році ПМПО складає 3 328 грн). Це правило не поширюватиметься на курсантів профільних навчальних закладів.

Також передбачено щомісячну надбавку за вислугу років:

при стажі від 1 до 2 років — 5%;

від 2 до 4 років — 10%;

від 4 до 7 років — 15%;

від 7 до 10 років — 20%;

від 10 до 13 років — 25%;

від 13 до 16 років — 30%;

від 16 до 19 років — 35%;

від 19 до 22 років — 40%;

від 22 до 25 років — 45%;

понад 25 років — 50% посадового окладу.

Додаткові гарантії

Для поліцейських, які виконують службові обов’язки за кордоном, зберігається виплата грошового забезпечення у гривні. Крім того, вони зможуть отримувати додаткову винагороду в іноземній валюті.

Працівникам поліції, відрядженим до інших органів чи установ, оплату праці нараховуватимуть відповідно до посади за місцем відрядження.

Автори закону вважають, що запропоновані зміни допоможуть зміцнити кадровий потенціал поліції, підвищити престиж професії та зробити механізм нарахування виплат більш прозорим і зрозумілим.

Документ набирає чинності з 1 січня 2027 року.

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