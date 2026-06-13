Зарплаты полицейских в Украине вырастут: основные нововведения

Полицейские с деньгами в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине обновили размеры зарплат полицейских. Верховная Рада на днях поддержала законопроект, который меняет подходы к денежному обеспечению правоохранителей и закрепляет справедливые условия оплаты их труда.

Насколько вырастут зарплаты полицейских в Украине, рассказывают Новини.LIVE.

Что известно о новом законе

Закон №6506-1, который предусматривает обновление системы денежного обеспечения сотрудников полиции, Рада приняла в среду, 10 июня.

Документ находился на рассмотрении с 2022 года. Его основная цель — усилить социальные гарантии правоохранителей, повысить привлекательность службы и обеспечить надлежащий уровень материального обеспечения, особенно в условиях военного положения.

Как изменятся зарплаты полицейских

Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне основных принципов оплаты труда полицейских. Денежное обеспечение должно:

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гарантировать надлежащий уровень материального обеспечения;

учитывать сложность, интенсивность и риски службы;

мотивировать к профессиональному выполнению обязанностей;

способствовать привлечению и удержанию квалифицированных кадров.

Размер выплат, как и раньше, будет зависеть от должности, специального звания, стажа, условий прохождения службы, уровня квалификации, а также наличия ученой степени или ученого звания.

Из чего будет состоять зарплата полицейского

Как говорится в пояснительной записке к закону, зарплата полицейского будет включать:

должностной оклад;

оклад по специальному званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, имеющие постоянный характер);

премии;

единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

Какими будут новые зарплаты полицейских

Одной из ключевых нововведений является установление минимального должностного оклада на уровне не менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, определенных на 1 января соответствующего года (в 2026 году ПМПО составляет 3 328 грн). Это правило не будет распространяться на курсантов профильных учебных заведений.

Также предусмотрена ежемесячная надбавка за выслугу лет:

при стаже от 1 до 2 лет — 5%;

от 2 до 4 лет — 10%;

от 4 до 7 лет — 15%;

от 7 до 10 лет — 20%;

от 10 до 13 лет — 25%;

от 13 до 16 лет — 30%;

от 16 до 19 лет — 35%;

от 19 до 22 лет — 40%;

от 22 до 25 лет — 45%;

свыше 25 лет — 50% должностного оклада.

Дополнительные гарантии

Для полицейских, выполняющих служебные обязанности за рубежом, сохраняется выплата денежного довольствия в гривне. Кроме того, они смогут получать дополнительное вознаграждение в иностранной валюте.

Сотрудникам полиции, командированным в другие органы или учреждения, оплату труда будут начислять в соответствии с должностью по месту командировки.

Авторы закона считают, что предложенные изменения помогут укрепить кадровый потенциал полиции, повысить престиж профессии и сделать механизм начисления выплат более прозрачным и понятным.

Документ вступает в силу с 1 января 2027 года.

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