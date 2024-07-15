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Зарплати педагогів — хто має право на премію у 2024 році

15 липня 2024 14:10
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати вчителів — кому передбачені премії у 2024 році
Вчитель у класі. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні заробітна плата педагогів складається з базового окладу, а також різноманітних надбавок, доплат та премій. Відомо, хто і який розмір винагороди отримає у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах офіційного порталу "Освітнього омбудсмена".

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Які премії передбачені педагогам

Питання надання державних нагород, премій, відзнак, грамот та інших видів морального та матеріального заохочення регулює пункт 4 статті 57 Закон "Про освіту". Їх призначають за видатні трудові заслуги працівникам освіти.

Згідно з Кодексом законів про працю України (п.143 та 144), передбачається заохочення освітніх працівників, що визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими колективами.

У кожному закладі освіти діє власне Положення про преміювання, згідно з яким визначають порядок і критерії виплати премій, що залежать від особистих заслуг працівника. Як правило, премії виплачують:

  • за результатами роботи за певний період;
  • у вигляді заохочень до державних та професійних свят, ювілейних дат.

Педагоги найчастіше отримують грошову винагороду за такі заслуги:

  • висока якість уроків, застосування новітніх технологій під час навчального процесу, активна участь у суспільному житті освітнього закладу, ефективна робота з батьками;
  • підготовка учнів до різноманітних олімпіад, конкурсів/наукових змагань;
  • перемога/участь у професійних конкурсах вчителів;
  • участь у створенні навчальних матеріалів, навчально-методичних посібників.

Які розміри премій для вчителів

В Україні преміювання педагогів відбувається в рамках фондів заробітної плати на бюджетний рік. При цьому розміри грошової винагороди не будуть обмежуватися максимальними показниками. Це дасть можливість освітнім закладам гнучко підходити до винагороди працівників, що визначено в пункті 53 Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти.

У кожному закладі освіти встановлюють власні критерії для нарахування премій та вносять їх у Положення про преміювання, що є частиною колективної угоди.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становитиме 8 тис. грн на місяць. Погодинна ставка — 48 грн.

Також ми писали, що Міністерство охорони здоров'я України спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів. Відомство затвердило єдину форму медичної довідки.

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