Зарплаты учителей – кому предусмотрены премии в 2024 году

Зарплаты педагогов — кто имеет право на премию в 2024 году
В Украине заработная плата педагогов состоит из базового оклада, а также разных надбавок, доплат и премий. Известно, кто и какой размер вознаграждения получит в 2024 году.
Об этом говорится в материалах официального портала "Образовательного омбудсмена".
Какие премии предусмотрены педагогам
Вопрос предоставления государственных наград, премий, знаков отличия, грамот и других видов морального и материального поощрения регулирует пункт 4 статьи 57 Закон "Об образовании". Их назначают за выдающиеся трудовые достижения работникам образования.
Согласно Кодексу законов о труде Украины (п.143 и 144), предусматривается поощрение образовательных работников, определяемых правилами внутреннего трудового распорядка, установленными коллективами.
В каждом учебном заведении действует собственное Положение о премировании, согласно которому определяют порядок и критерии выплаты премий, которые зависят от личных заслуг работника. Как правило, премии выплачивают:
- по результатам работы за определенный период;
- в виде поощрений к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам.
Педагоги чаще всего получают денежное вознаграждение за следующие заслуги:
- высокое качество уроков, применение новейших технологий в учебном процессе, активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, эффективная работа с родителями;
- подготовка учеников к различным олимпиадам, конкурсам/научным соревнованиям;
- победа/участие в профессиональных конкурсах учителей;
- участие в создании учебных материалов, учебно-методических пособий.
Какие размеры премий для учителей
В Украине премирование педагогов происходит в рамках фондов заработной платы на бюджетный год. При этом размеры денежного вознаграждения не будут ограничиваться максимальными показателями. Это позволит образовательным учреждениям гибко подходить к вознаграждению работников, что определено в пункте 53 Инструкции о порядке исчисления зарплаты работников образования.
В каждом учебном заведении устанавливают собственные критерии для начисления премий и вносят их в Положение о премировании, которое является частью коллективного соглашения.
Что еще стоит знать
Напомним, в июле 2024 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 тыс. грн в месяц. Почасовая ставка — 48 грн.
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