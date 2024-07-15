Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплаты педагогов — кто имеет право на премию в 2024 году arrow

Зарплаты педагогов — кто имеет право на премию в 2024 году

15 июля 2024 14:10
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты учителей – кому предусмотрены премии в 2024 году
Учитель в классе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине заработная плата педагогов состоит из базового оклада, а также разных надбавок, доплат и премий. Известно, кто и какой размер вознаграждения получит в 2024 году.

Об этом говорится в материалах официального портала "Образовательного омбудсмена".

Читайте также:

Какие премии предусмотрены педагогам

Вопрос предоставления государственных наград, премий, знаков отличия, грамот и других видов морального и материального поощрения регулирует пункт 4 статьи 57 Закон "Об образовании". Их назначают за выдающиеся трудовые достижения работникам образования.

Согласно Кодексу законов о труде Украины (п.143 и 144), предусматривается поощрение образовательных работников, определяемых правилами внутреннего трудового распорядка, установленными коллективами.

В каждом учебном заведении действует собственное Положение о премировании, согласно которому определяют порядок и критерии выплаты премий, которые зависят от личных заслуг работника. Как правило, премии выплачивают:

  • по результатам работы за определенный период;
  • в виде поощрений к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам.

Педагоги чаще всего получают денежное вознаграждение за следующие заслуги:

  • высокое качество уроков, применение новейших технологий в учебном процессе, активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, эффективная работа с родителями;
  • подготовка учеников к различным олимпиадам, конкурсам/научным соревнованиям;
  • победа/участие в профессиональных конкурсах учителей;
  • участие в создании учебных материалов, учебно-методических пособий.

Какие размеры премий для учителей

В Украине премирование педагогов происходит в рамках фондов заработной платы на бюджетный год. При этом размеры денежного вознаграждения не будут ограничиваться максимальными показателями. Это позволит образовательным учреждениям гибко подходить к вознаграждению работников, что определено в пункте 53 Инструкции о порядке исчисления зарплаты работников образования.

В каждом учебном заведении устанавливают собственные критерии для начисления премий и вносят их в Положение о премировании, которое является частью коллективного соглашения.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 тыс. грн в месяц. Почасовая ставка — 48 грн.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Украины упростило процесс зачисления детей в учебные заведения всех уровней. Ведомство утвердило единую форму медицинской справки.

зарплаты учителя школы выплаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля