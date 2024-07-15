Зарплаты учителей – кому предусмотрены премии в 2024 году

Учитель в классе. Фото: Freepik

В Украине заработная плата педагогов состоит из базового оклада, а также разных надбавок, доплат и премий. Известно, кто и какой размер вознаграждения получит в 2024 году.

Об этом говорится в материалах официального портала "Образовательного омбудсмена".

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Какие премии предусмотрены педагогам

Вопрос предоставления государственных наград, премий, знаков отличия, грамот и других видов морального и материального поощрения регулирует пункт 4 статьи 57 Закон "Об образовании". Их назначают за выдающиеся трудовые достижения работникам образования.

Согласно Кодексу законов о труде Украины (п.143 и 144), предусматривается поощрение образовательных работников, определяемых правилами внутреннего трудового распорядка, установленными коллективами.

В каждом учебном заведении действует собственное Положение о премировании, согласно которому определяют порядок и критерии выплаты премий, которые зависят от личных заслуг работника. Как правило, премии выплачивают:

по результатам работы за определенный период;

в виде поощрений к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам.

Педагоги чаще всего получают денежное вознаграждение за следующие заслуги:

высокое качество уроков, применение новейших технологий в учебном процессе, активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, эффективная работа с родителями;

подготовка учеников к различным олимпиадам, конкурсам/научным соревнованиям;

победа/участие в профессиональных конкурсах учителей;

участие в создании учебных материалов, учебно-методических пособий.

Какие размеры премий для учителей

В Украине премирование педагогов происходит в рамках фондов заработной платы на бюджетный год. При этом размеры денежного вознаграждения не будут ограничиваться максимальными показателями. Это позволит образовательным учреждениям гибко подходить к вознаграждению работников, что определено в пункте 53 Инструкции о порядке исчисления зарплаты работников образования.

В каждом учебном заведении устанавливают собственные критерии для начисления премий и вносят их в Положение о премировании, которое является частью коллективного соглашения.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2024 года минимальная заработная плата в Украине составит 8 тыс. грн в месяц. Почасовая ставка — 48 грн.

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