Главная Финансы Зарплаты педагогам будут выплачивать по-новому — подробности

Зарплаты педагогам будут выплачивать по-новому — подробности

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:30
Зарплаты учителей — как изменился порядок выплат и доплат в 2025 году
Учительница в классе. Фото: Freepik

В сентябре текущего года правительство внесло определенные изменения в постановления, призванные регулировать оплату труда представителей образовательной отрасли. Они коснулись педагогов, работающих в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Об этом говорится в постановлении №1129 Кабинета министров от 10 сентября 2025 года.

Читайте также:

Ежегодные вознаграждения, новые оклады и доплаты

В соответствии с нормами документа, ежегодно учителям будут предоставлять денежное вознаграждение в размере до одного должностного оклада (ставки зарплаты) за добросовестный труд и образцовое выполнение обязанностей.

Постановление предусматривает повышение окладов и доплаты. А именно:

  • руководители заведений будут определять размеры доплат для педагогических работников в пределах фонда оплаты труда, согласованного с профсоюзом;
  • решением органа высшего уровня будут устанавливать повышение окладов и доплаты руководителям образовательных учреждений;
  • предусмотрены дополнительные доплаты за счет собственных поступлений в учебных заведениях.

Также произошли изменения относительно надбавки за выслугу лет. В стаж педагогов будут засчитывать время работы, которую выполняли на определенных должностях. Речь идет о:

  • заведующих, консультантах психолого-медико-педагогической консультации;
  • заведующих, методистов фильмотеки органов управления образованием;
  • старших вожатых и вожатых в образовательных учреждениях.

Соответствующие изменения внесли из-за обновления перечня должностей работников образования.

Новая доплата в инклюзивном образовании

Кроме того, ввели новую доплату воспитателям-методистам учреждений дошкольного образования, где есть возможность обучения детей с особыми потребностями и насчитывается от трех инклюзивных групп.

Размер такой доплаты будет равен 20% должностного оклада воспитателя-методиста такого заведения.

Ранее мы писали, что в 2025 году средняя заработная плата учителей составляет 16,7 тыс. грн. С января 2026 года будет равна 21,7 тыс. грн, а с сентября — более 25 тыс. грн.

Также мы рассказывали, на сколько могут повысить минимальную зарплату в Украине с нового года. Показатель не менялся с 2024 года и составляет 8 тыс. грн.

образование зарплаты учителя выплаты деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
