Зарплати вчителів у 2026 році — що не так із оновленими виплатами

Зарплати українських вчителів з 2026 року зростуть, орієнтовно, до 25 тис. гривень. За рішенням уряду, щоб підвищити зарплату педагогам, у бюджеті на наступний рік передбачать 41,8 млрд гривень.

Скільки платитимуть вчителям

У 2025 році, як свідчать дані Міністерства фінансів України, середня зарплата вчителів буде на рівні 16,7 тис. гривень. З 1 січня 2026 року виплати зростуть до 21,7 тис. гривень, з 1 вересня вчителям почнуть платити понад 25 тис. гривень.

Відомо, що підвищення торкнеться 470 тисяч ставок педагогів.

Що не так із новими зарплатами для вчителів

Як пояснив у своєму Telegram-каналі очільник комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зарплата педагогів, які працюють у дошкільних закладах, а також у викладачів в університетах та інститутах практично не зміниться. Причини — їхні виплати залежать від Єдиної тарифної сітки (ЄТС), тоді як посадовий оклад залишиться на попередньому рівні: з 1 січня 2026 року — це 3 470 грн, що лише на 275 грн більше, ніж у 2025 році (3 195 грн).

"Сьогодні вихователь в дошкільних закладах — спеціаліст вищої категорії з 20 річним стажем роботи та усіма надбавками — отримує зарплату 9 500 грн на руки (тарифний розряд 14 є найвищим для вихователя). А є і менші — 8 500 грн (11 тарифний розряд), що фактично сьогодні на рівні мінімальної зарплати", — йдеться у повідомленні Гетманцева.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що зарплати вчителям підвищуватимуть у два етапи. Як повідомила глава Кабміну Юлія Свириденко, у перший день 2026 року виплати зростуть на 30%, а починаючи з 1 вересня – ще на 20%. Підсумковий розмір підвищення зарплат складе 50%.

Раніше стало відомо, що мінімальна зарплата в Україні у 2025 році залишиться без змін. Однак з наступного року показник може оновитися. Дізнавайтесь також, в кого з українців зміняться зарплати з 1 жовтня 2025 року.