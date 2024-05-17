Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Зарплаты нардепов в 2024 году — почему и как повысились суммы arrow

Зарплаты нардепов в 2024 году — почему и как повысились суммы

17 мая 2024 11:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Верховной Раде — как изменились суммы в 2024 году
Заседание Верховной Рады. Фото: verkhovna.rada
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году заработные платы Верховной Рады повысились в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

Читайте также:

Как изменились зарплаты нардепов в 2024 году

По законодательству, оклады нардепов привязаны к размеру прожиточного минимума. Вместе с окладом депутатам назначают ряд доплат, в частности компенсацию за деятельность, деньги на аренду жилья, премии за интенсивность.

Глава Верховной Рады получал оклад в размере 32,2 тыс. гривен, вместе с доплатами в среднем зарплата составляла 99,7 тыс. гривен. Согласно декларации Руслана Стефанчука, он получил 718,33 тыс. гривен зарплаты и 478,83 тыс. гривен компенсации расходов. То есть ежемесячно сумма втрое больше "голого" оклада.

Как пишет издание, оклады повысились так:

  • у главы парламента — с 32,2 тыс. до 36,33 тыс. гривен;
  • у первого заместителя — с 30,86 тыс. до 34 82 тыс. гривен;
  • у заместителя — с 29,52 тыс. до 33,3 тыс. гривен;
  • у главы комитета — с 28,18 тыс. до 31,79 тыс. гривен;
  • у члена комитета — с 26,84 тыс. до 30,28 тыс. гривен.

Пособие на жилье и другие пособия для нардепов

Также народные депутаты имеют право на материальную помощь на аренду жилья. Компенсация стоимости аренды за год составила 237,9 тыс. гривен. Это около 19,8 тыс. гривен в месяц.

Такой суммы должно быть достаточно для аренды квартиры в центре Киева.

Также известно, что 88,4 тыс. гривен выплачивают за месяц на заработные платы помощникам, еще 19,4 тыс. гривен для компенсации налогов на зарплату, предоставляют компенсацию за исполнение депутатских обязанностей — 7,5 тыс. гривен.

В 2024 году на финансирование парламента потратят 1,4 млрд гривен. В прошлом году сумма была меньше — 1,26 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.

Также мы писали о том, что в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. гривен ежемесячно.

Верховная Рада
зарплаты
выплаты
народные депутаты
деньги
парламент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников