Зарплаты в Верховной Раде — как изменились суммы в 2024 году

Заседание Верховной Рады. Фото: verkhovna.rada

В 2024 году заработные платы Верховной Рады повысились в связи с ростом прожиточного минимума. Суммы стали больше сразу на несколько тысяч.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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По законодательству, оклады нардепов привязаны к размеру прожиточного минимума. Вместе с окладом депутатам назначают ряд доплат, в частности компенсацию за деятельность, деньги на аренду жилья, премии за интенсивность.

Глава Верховной Рады получал оклад в размере 32,2 тыс. гривен, вместе с доплатами в среднем зарплата составляла 99,7 тыс. гривен. Согласно декларации Руслана Стефанчука, он получил 718,33 тыс. гривен зарплаты и 478,83 тыс. гривен компенсации расходов. То есть ежемесячно сумма втрое больше "голого" оклада.

Как пишет издание, оклады повысились так:

у главы парламента — с 32,2 тыс. до 36,33 тыс. гривен;

у первого заместителя — с 30,86 тыс. до 34 82 тыс. гривен;

у заместителя — с 29,52 тыс. до 33,3 тыс. гривен;

у главы комитета — с 28,18 тыс. до 31,79 тыс. гривен;

у члена комитета — с 26,84 тыс. до 30,28 тыс. гривен.

Пособие на жилье и другие пособия для нардепов

Также народные депутаты имеют право на материальную помощь на аренду жилья. Компенсация стоимости аренды за год составила 237,9 тыс. гривен. Это около 19,8 тыс. гривен в месяц.

Такой суммы должно быть достаточно для аренды квартиры в центре Киева.

Также известно, что 88,4 тыс. гривен выплачивают за месяц на заработные платы помощникам, еще 19,4 тыс. гривен для компенсации налогов на зарплату, предоставляют компенсацию за исполнение депутатских обязанностей — 7,5 тыс. гривен.

В 2024 году на финансирование парламента потратят 1,4 млрд гривен. В прошлом году сумма была меньше — 1,26 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине в госорганах и органах местного самоуправления катастрофически не хватает работников. Во время военного положения ситуация ежемесячно ухудшается.

Также мы писали о том, что в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. гривен ежемесячно.