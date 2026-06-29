Зарплати в Україні: кому у сфері культури гарантують 70 000 грн

Дівчина з блокнотом та олівцем, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у сфері культури середня заробітна плата становить 28 000 грн станом на кінець червня 2026 року. Водночас, деяким спеціалістам цієї галузі роботодавці суттєво підвищили оплату праці за останній рік — до 70 000 грн.

Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, передають Новини.LIVE.

Середня зарплата у сфері культури в Україні

Згідно з інформацією сайту з пошуку роботи, на українському ринку праці фахівцям категорії "Культура, музика, шоу-бізнес" у середньому платять 28 000 грн. Йдеться про медіану зарплат за даними з 1 295 вакансій, розміщених на кадровому порталі у відповідній категорії за останні три місяці.

Із загального числа опублікованих вакансій діапазон зарплат наступний:

18% — роботодавці гарантують від 25 000 до 30 000 грн;

16,4% — обіцяють від 20 000 до 25 000 грн;

18,8 — пропонують від 15 000 до 20 000 грн;

9,4% — надають від 55 000 до 171 000 грн;

5,8% — гарантують від 40 000 до 45 000 грн;

3,7% — обіцяють від 45 000 до 50 000 грн;

2,2% — надають від 50 000 до 55 000 грн.

Зарплати у сфері культури. Джерело: work.ua

У кого з фахівців найбільше зросла зарплата

Згідно з даними порталу, найбільше за останній рік підвищилась заробітна плата у цій сфері в авторів (письменників). Станом на червень 2026 року у середньому їм гарантують 44 000 грн. Це на 47% більше проти аналогічного періоду минулого року.

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Медіану зарплат розрахували за даними з 53 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Проте кількість вакансій за рік скоротилась на 28%.

Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Найбільше пропозицій такої роботи (37,7%) передбають заробітну плату від 64 000 до 70 000 грн. У 20,8% вакансій зарплата вказана на рівні від 22 000 до 28 000 грн, в 11,3% — від 34 000 до 40 000 грн.

Діапазон зарплат. Джерело: work.ua

Також у сфері культури та шоу-бізнесу цього місяця фіксують такі середні зарплати:

Motion-дизайнер — 45 000 грн (+16% за рік);

Продюсер — 42 500 грн (+13%);

Сценарист — 38 100 грн (+39%);

Відеомонтажер — 32 500 грн (+12%);

Режисер — 32 500 грн (+8%);

Івент-менеджер — 31 500 грн (+3%);

Ведучий — 31 500 грн (+26%);

Відеооператор — 31 000 грн (+3%);

Телеведучий — 28 000 грн (-7%);

Фотограф — 27 000 грн (+13%);

Актор — 27 000 грн (+8%);

Відеомейкер — 26 000 грн (-13%);

Аніматор — 21 500 грн (+13%);

Гример — 19 500 грн (+39%);

Хореограф — 17 500 грн (+21%).

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