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Головна Фінанси Зарплата сягнула 70 000 грн: кому у сфері культури платять більше

Зарплата сягнула 70 000 грн: кому у сфері культури платять більше

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 14:30
Зарплати в Україні: кому у сфері культури гарантують 70 000 грн
Дівчина з блокнотом та олівцем, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

В Україні у сфері культури середня заробітна плата становить 28 000 грн станом на кінець червня 2026 року. Водночас, деяким спеціалістам цієї галузі роботодавці суттєво підвищили оплату праці за останній рік — до 70 000 грн.

Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua, передають Новини.LIVE.

Середня зарплата у сфері культури в Україні

Згідно з інформацією сайту з пошуку роботи, на українському ринку праці фахівцям категорії "Культура, музика, шоу-бізнес" у середньому платять 28 000 грн. Йдеться про медіану зарплат за даними з 1 295 вакансій, розміщених на кадровому порталі у відповідній категорії за останні три місяці.  

Із загального числа опублікованих вакансій діапазон зарплат наступний:

  • 18% — роботодавці гарантують від 25 000 до 30 000 грн;
  • 16,4% — обіцяють від 20 000 до 25 000 грн;
  • 18,8 — пропонують від 15 000 до 20 000 грн;
  • 9,4% — надають від 55 000 до 171 000 грн;
  • 5,8% — гарантують від 40 000 до 45 000 грн;
  • 3,7% — обіцяють від 45 000 до 50 000 грн;
  • 2,2% — надають від 50 000 до 55 000 грн.
зарплати 2026 рік
Зарплати у сфері культури. Джерело: work.ua

У кого з фахівців найбільше зросла зарплата

Згідно з даними порталу, найбільше за останній рік підвищилась заробітна плата у цій сфері в авторів (письменників). Станом на червень 2026 року у середньому їм гарантують 44 000 грн. Це на 47% більше проти аналогічного періоду минулого року.

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Медіану зарплат розрахували за даними з 53 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Проте кількість вакансій за рік скоротилась на 28%. 

зарплати 2026 рік
Графіка зміни зарплати. Джерело: work.ua

Найбільше пропозицій такої роботи (37,7%) передбають заробітну плату від 64 000 до 70 000 грн. У 20,8% вакансій зарплата вказана на рівні від 22 000 до 28 000 грн, в 11,3% — від 34 000 до 40 000 грн.

зарплати 2026 рік
Діапазон зарплат. Джерело: work.ua

Також у сфері культури та шоу-бізнесу цього місяця фіксують такі середні зарплати:

  • Motion-дизайнер — 45 000 грн (+16% за рік);
  • Продюсер — 42 500 грн (+13%);
  • Сценарист — 38 100 грн (+39%);
  • Відеомонтажер — 32 500 грн (+12%);
  • Режисер — 32 500 грн (+8%);
  • Івент-менеджер — 31 500 грн (+3%);
  • Ведучий — 31 500 грн (+26%);
  • Відеооператор — 31 000 грн (+3%);
  • Телеведучий — 28 000 грн (-7%);
  • Фотограф — 27 000 грн (+13%);
  • Актор — 27 000 грн (+8%);
  • Відеомейкер — 26 000 грн (-13%);
  • Аніматор — 21 500 грн (+13%);
  • Гример — 19 500 грн (+39%);
  • Хореограф — 17 500 грн (+21%).

Ще Новини.LIVE писали, які будуть мінімальні та максимальні оклади державних службовців у липні 2026 року. На посадові оклади встановлені обмеження. Зокрема, такі працівники не можуть отримувати менше 2,5 розміру від прожиткового мінімуму для працездатних, а максимальна сума може сягнути 124 000 грн. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, які діють правила в оплаті праці для громадян, які не досягли 18 років. Для неповнолітніх робота у трудових правовідносинах прирівнюється у правах до повнолітніх. Водночас у питанні охорони праці та робочого часу передбачені пільги. Також неповнолітні можуть отримувати оплату у повному розмірі за скороченої норми праці. 

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зарплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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