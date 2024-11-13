В Кабміні сказали, коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату вчителям

Вчитель в Україні. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Кабінет Міністрів України відклав виконання постанови, ухваленої в липні 2019 року. Вона передбачала підвищення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1286.

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Реалізацію постанови про збільшення зарплат для вчителів планують розпочати з року, наступного за роком скасування воєнного стану в Україні.

"‎Зупинити з 1 січня 2025 р. та до кінця календарного року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, дію постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822", — говориться у постанові №1286.

Водночас Кабінет Міністрів затвердив щомісячні виплати для педагогів, які працюють у школах та інших установах загальної середньої освіти, за особливі умови праці. Зокрема:

з 1 січня 2025 року буде встановлено доплату у розмірі 1300 грн;

з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року після завершення або скасування воєнного стану — у розмірі 2600 грн.

Такі доплати отримають вчителі, які працюють у державних та комунальних навчальних закладах.

Нагадаємо, ми писали скільки отримують в Україні вчителі історії. У середньому освітянам пропонується 14 000 грн.

Також ми писали, що з 1 січня 2025 року всі вчителі середньої школи отримають щомісячну доплату до зарплати, незалежно від стажу та місця роботи. В держбюджеті на 2025 рік передбачено 12 млрд грн на ці виплати.