Зарплаты фармацевтов-2024 — как отличаются выплаты в регионах

Фармацевт в аптеке. Фото: УНІАН

Уровень заработной платы фармацевтов в Украине заметно зависит от региона и профессиональной подготовки.

Об этом рассказывает The Pharma Media.

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По данным порталов по поиску работы, средняя годовая зарплата фармацевтов в Украине по состоянию на середину ноября 2024 года составляет около 141 132 грн, что соответствует примерно 11 761 грн от минимальных 128 532 грн до максимальных 160 320 грн.

Уровень зарплат фармацевтов в Украине существенно отличается в зависимости от региона.

Киев — 15 800 грн в месяц;

Киевская область — 20 100 грн в месяц;

Львовская область — 12 000 грн в месяц;

Харьковская область — 11 000 грн в месяц.

Размер зарплаты фармацевтов зависит от нескольких факторов: профессионального опыта, уровня квалификации, специализации и типа медицинского учреждения. Частные аптеки обычно предлагают более высокую оплату труда по сравнению с государственными учреждениями.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году заработная плата агрономов в Украине несколько выросла по сравнению с прошлым годом. Уровень доходов в этой сфере значительно варьируется в зависимости от должностных обязанностей и требований конкретных компаний или платформ.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров Украины отложил реализацию постановления, принятого в июле 2019 года. Этот документ предусматривал повышение минимального оклада для учителей до уровня, соответствующего четырем прожиточным минимумам.