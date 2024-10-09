Що буде із зарплатами, цінами та курсом до кінця року — прогноз експерта

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За три місяці до кінця 2024 року прогнози щодо зростання зарплат в Україні змінилися. Тепер очікується, що цей показник буде нижчим, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомив економіст Григорій Кукурудза у Facebook.

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Експерт зазначив, що цього року середня зарплата в Україні знизиться.

"Ми погіршуємо прогноз зростання середньої заробітної плати у 2024 році до 20,3 тис. грн, що еквівалентно приблизно $500 (попередній прогноз — $510) з урахуванням більш суттєвої девальвації цього року", — повідомив Кукурудза.

Економіст також прогнозує, що середньорічний індекс споживчих цін становитиме близько 5,7%, а до кінця року зросте до 8-9%. Індекс цін виробників, за прогнозами, триматиметься на рівні 11-13% упродовж року, тоді як гривня продовжить поступово девальвувати, і до кінця 2024 року її курс може досягти 43 гривні за долар.

Що ще варто знати

Нагадаємо, новий законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Хоча закон і може набути чинності після 15 жовтня, підвищена ставка податку діятиме на доходи, отримані з початку місяця — з 1 жовтня. У зв'язку з цим українці можуть отримати менші зарплати в жовтні через ретроспективне оподаткування.

Також ми писали, що в Національному банку України вважають, що дефіцит працівників залишається гострою проблемою для підприємств. Водночас саме це підтримує зростання заробітних плат.