Підвищення військового збору — як це вплине на зарплати українців

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Новий законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Хоча закон і може набути чинності після 15 жовтня, підвищена ставка податку діятиме на доходи, отримані з початку місяця — з 1 жовтня. У зв'язку з цим українці можуть отримати менші зарплати в жовтні через ретроспективне оподаткування.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

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Детальніше про зарплати в жовтні

Як повідомив урядовець, законопроєкт №11416-д щодо підвищення податків можуть схвалити у другому читанні вже найближчим часом. Під час засідання робочої групи, яке відбулося в середу, 2 жовтня, депутати ухвалили рішення, що нові податкові правила набудуть чинності з попередньою датою. Сам Железняк висловився проти такого підходу, однак більшість підтримала цю пропозицію.

"Такий вигляд має графік Ради, що якщо закон і ухвалять, то президент його фізично підписати найшвидше зможе десь у 20-х числах жовтня. Тобто десь умовно після 15-го жовтня він набере чинності й заднім числом з 01 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця", — пояснив він.

Працівникам, які на початку місяця отримали аванс із врахуванням 1,5% військового збору, в кінці жовтня доведеться сплатити додаткові 3,5% від загальної суми зарплати, включно з авансовими виплатами. Як наслідок, кінцева сума заробітної плати в жовтні буде суттєво зниженою.

"Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати. Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу…", — написав Железняк.

Дане нововведення може стати причиною невдоволення серед працівників, зокрема тих, хто зайнятий у соціальній сфері. Депутатам доведеться аргументувати та пояснювати причини зниження доходів, зазначив один із законодавців.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні поточного року фіксують підвищення середньої заробітної плати на 20%. Традиційно найбільше отримують програмісти, а найменше — педагоги.

Ми також писали, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії та загальної мобілізації змінився рівень заробітної платні у жінок. Саме вони відкрили 59% нових бізнесів за цей час.