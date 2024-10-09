Что будет с зарплатами, ценами и курсом до конца года — прогноз эксперта

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За три месяца до конца 2024 прогнозы по росту зарплат в Украине изменились. Теперь ожидается, что этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщил экономист Григорий Кукурудза в Facebook.

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Эксперт отметил, что в текущем году средняя зарплата в Украине снизится.

"Мы ухудшаем прогноз роста средней заработной платы в 2024 году до 20,3 тыс. грн, что эквивалентно примерно $500 (предыдущий прогноз — $510) с учетом более существенной девальвации этого года", — сообщил Кукурудза.

Экономист также прогнозирует, что среднегодовой индекс потребительских цен составит около 5,7%, а к концу года вырастет до 8-9%. Индекс цен производителей, по прогнозам, будет держаться на уровне 11-13% в течение года, тогда как гривна продолжит постепенно девальвировать, и к концу 2024 года ее курс может достигнуть 43 гривны за доллар.

Что еще стоит знать

Напомним, новый законопроект предполагает повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Хотя закон и может вступить в силу после 15 октября, повышенная ставка налога будет действовать на доходы, полученные с начала месяца — с 1 октября. В связи с этим украинцы могут получить меньшие зарплаты в октябре из-за ретроспективного налогообложения.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины полагают, что дефицит работников остается острой проблемой для предприятий. В то же время именно это поддерживает рост заработных плат.