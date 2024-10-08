Зарплати в Україні — НБУ оцінив, чи зросли реальні доходи

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) вважають, що дефіцит працівників залишається гострою проблемою для підприємств. Водночас, саме це підтримує зростання заробітних плат.

Про це йдеться у вересневому звіті регулятора, інформує пресслужба НБУ.

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Дефіцит працівників та зростання зарплат

Як зазначають у Нацбанку, на тлі посилення конкуренції роботодавців за нових кваліфікованих працівників спостерігається підвищення заробітної плати.

Однак зростання цін в країні на товари та послуги нівелює підвищення реальних зарплат.

"Брак робочої сили зумовлює високі темпи зростання номінальних зарплат, водночас через вищу інфляцію зростання реальних зарплат сповільнилось", — йдеться у звіті.

Графіка. Джерело: НБУ

Згідно з опитуванням Advanter, у середньому штати підприємств станом на серпень були укомплектовані на 71%, ситуація не поліпшувалася (74% у травні поточного року).

Графіка. Джерело: НБУ

Відповідно до опитування ІЕД, оцінки складності пошуку працівників стабілізувалися на високому рівні.

Графіка. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.

Також ми писали, що в Україні деякі роботодавці готові гідно оплачувати працю вчителів. Зокрема, у жовтні 2024 року деяким фахівцям обіцяють до 60 тис. гривень.