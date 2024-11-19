Зарплати та вакансії в ДТЕК — скільки отримують енергетики у 2024 році

Працівник ДТЕК. Фото: ДТЕК

Ситуація з енергетичною системою України залишається складною, тому на ринку праці потрібні спеціалісти, які допоможуть у її відновленні. ДТЕК пропонує своїм працівникам конкурентну заробітну плату, щодня шукаючи нових працівників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які вакансії та зарплати пропонує ДТЕК кандидатам.

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Які вакансії та зарплати в ДТЕК

На вебпорталі працевлаштування Work.ua можна знайти достатньо вакансій у компанії ДТЕК.

Найбільш оплачуваною у сфері енергетики є вакансія слюсара-зварника. На цій посаді кандидату пропонується зарплата від 50 000 до 80 000 грн. Компанія шукає спеціалістів як з досвідом роботи, так і без нього.

Менеджер з продажів електроенергії та природного газу (B2B) може отримувати заробітну плату від 28 000 до 84 000 грн. Компанія шукає людей з досвідом роботи від двох років у сфері регіональних продажів в B2B-сегменті.

Механік підземної дільниці може розраховувати на заробітну плату від 40 000 до 43 000 грн. Шукають людину із досвідом роботи на посадах нижчого рівня понад один рік.

Компанія пропонує фахівцю з налагодження та випробувань зарплату 35 000 грн. Шукають кандидата з базовою вищою освітою за професією інженер-енергетик та інженер-електрик. Серед обов'язків — налагодження високовольтного обладнання в підземних умовах та сервісне обслуговування дизель-генераторних установок.

Провідний інженер-енергетик може отримувати від 25 000 до 30 000 грн. Потрібен кандидат з вищою електротехнічною освітою, стажем роботи на керівних посадах в енергетиці не менше трьох років з групою електробезпеки V. Також потрібна наявність посвідчення водія категорії B.

Загалом, станом на листопад 2024 року ДТЕК розмістило 264 вакансії, 169 з них пропонують бронювання працівників від мобілізації.

Роботу пропонують у всіх найбільших містах України, а саме:

у Києві — 80 вакансій;

у Дніпрі — 53 вакансії;

в Одесі — 26 вакансій;

у Харкові — 2 вакансії;

у Полтаві — 11 вакансій.

Підприємство активно шукає нових працівників, пропонуючи вигідні умови праці. Зараз у компанії працює понад 80 000 співробітників.

Нагадаємо, зарплата є головним питанням для багатьох освітян в Україні. У світлі економічних труднощів і постійних змін у системі освіти вчителі є важливою частиною підготовки майбутніх поколінь.

Також ми писали, в Україні можна отримувати великі зарплати навіть без вищої освіти, особливо на робітничих професіях. Наприклад, є компанії, які готові платити експертам у певних сферах до 60 тис. грн.