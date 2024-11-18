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Зарплата вчителів математики — скільки отримують у 2024 році

18 листопада 2024 14:30
Володимир Мололкін - редактор
Зарплати вчителів в Україні — скільки отримують викладачі математики у 2024 році
Вчитель пише на дошці. Фото: Depositphotos
Володимир Мололкін - редактор

Для багатьох освітян в Україні важливим залишається питання зарплати. На фоні постійних змін у системі освіти та економічних викликів вчителі виконують ключову роль у підготовці майбутніх поколінь.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в Україні може заробляти вчитель математики.

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На сайті з працевлаштування Work.ua можна дізнатися про зарплату вчителів математики. У середньому їм пропонується заробітна плата у розмірі 16 500 грн.

Зарплата учителей математики
Середня зарплата вчителів математики в листопаді 2024 року. Фото: скриншот

Сума розрахована на основі 371 вакансії, опублікованих на Work.ua за останні три місяці до листопада 2024 року. Враховувався запит "вчитель математики" та подібні запити-синоніми, такі як "викладач математики", "репетитор математики", "математик" та інші. Також вказується, що середня зарплата зросла на 22% порівняно з аналогічним періодом торік.

Розмір окладу вчителя також може змінюватися залежно від міста, в якому шукається робота. Ситуація з оплатою праці у великих містах України така:

  • Київ — 34 вакансії із зарплатою від 6 000 до 40 000 грн;
  • Дніпро — 17 вакансій із зарплатою від 4 000 до 30 000 грн;
  • Львів — 2 вакансії із зарплатою від 10 000 до 25 000 грн;
  • Одеса — 5 вакансій із середньою зарплатою від 10 000 до 25 000 грн;
  • Харків — 3 вакансії із зарплатою від 8 000 до 15 000 грн.

Пропозиції з найбільшим рівнем заробітної плати пропонують приватні та онлайн-школи, саме вони займаються активним пошуком вчителів математики. Інформація на сторінках закладів постійно оновлюється, тому варто спостерігати за нею, щоб знайти відповідну вакансію.

Нагадаємо, зарплата вчителів в Україні може варіюватися залежно від багатьох факторів. Заробітна плата залежить від базового окладу, стажу, надбавок, доплат і кваліфікації.

Також ми писали, що ухвалена в липні 2019 року постанова була відкладена Кабінетом Міністрів України. Її метою було підвищення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.

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