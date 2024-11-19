Зарплаты и вакансии в ДТЭК — сколько получают энергетики в 2024 году

Работник ДТЭК. Фото: ДТЭК

Ситуация с энергетической системой Украины остается сложной, поэтому на рынке труда нужны специалисты, которые помогут в ее восстановлении. ДТЭК предлагает своим работникам конкурентную заработную плату, ежедневно ища новых работников.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие вакансии и зарплаты предлагает ДТЭК кандидатам.

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Какие вакансии и зарплаты в ДТЭК

На сайте трудоустройства Work.ua можно найти достаточно вакансий в компании ДТЭК.

Наиболее оплачиваемой в сфере энергетики является вакансия слесаря-сварщика. На этой должности кандидату предлагается зарплата от 50 000 до 80 000 грн. Компания ищет специалистов как с опытом, так и без него.

Менеджер по продажам электроэнергии и природного газа (B2B) может получать заработную плату от 28 000 до 84 000 грн. Компания ищет людей с опытом работы от двух лет в сфере региональных продаж в B2B-сегменте.

Механик подземного участка может рассчитывать на заработную плату от 40 000 до 43 000 грн. Ищут человека с опытом работы на должностях низшего уровня более одного года.

Компания предлагает специалисту по отладке и испытаниям зарплату 35 000 грн. Ищут кандидата с базовым высшим образованием по профессии инженер-энергетик и инженер-электрик. Среди обязанностей — наладка высоковольтного оборудования в подземных условиях и сервисное обслуживание дизель-генераторных установок.

Ведущий инженер-энергетик может получать от 25 000 до 30 000 грн. Нужен кандидат с высшим электротехническим образованием, стажем работы на руководящих должностях в энергетике не менее трех лет и с группой электробезопасности V. Также требуется удостоверение водителя категории B.

По состоянию на ноябрь 2024 года ДТЭК разместило 264 вакансии, 169 из них предлагают бронирование работников от мобилизации.

Работу предлагают во всех крупнейших городах Украины, а именно:

в Киеве — 80 вакансий;

в Днепре — 53 вакансии;

в Одессе — 26 вакансий;

в Харькове — 2 вакансии;

в Полтаве — 11 вакансий.

Предприятие активно ищет новых работников, предлагая выгодные условия труда. В настоящее время в компании работает более 80 000 сотрудников.

Напомним, зарплата является главным вопросом для многих педагогов в Украине. В свете экономических трудностей и постоянных изменений в системе образования учителя являются важной частью подготовки будущих поколений.

Также мы писали, в Украине можно получать большие зарплаты даже без высшего образования, особенно на рабочих профессиях. Например, есть компании, которые готовы платить экспертам в определенных сферах до 60 000 грн.