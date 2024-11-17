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Робота без вищої освіти — кому платять 120 тис. грн в Україні

17 листопада 2024 14:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Високі зарплати в Україні — хто гарно заробляє без вищої освіти
Водій біля авто. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні є можливість заробляти значні суми навіть без вищої освіти, особливо якщо йдеться про робітничі професії. Наприклад, окремі компанії готові пропонувати зарплату до 60 тис. грн для спеціалістів певних напрямів.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Високі зарплати без вищої освіти в Україні

До прикладу, одна з компаній у сфері автосервісу шукає автомеханіка-автослюсаря і готова пропонувати зарплату від 60 до 120 тис. грн. Серед вимог — мінімум 2 роки досвіду. 

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Вакансія автомеханіка-автослюсара. Джерело: скриншот

Інша компанія в тій же галузі готова заплатити від 50 до 80 тис. грн за роботу тонувальника.

"Готові взяти студента, людину з інвалідністю. Досвід роботи від 1 року", — йдеться в оголошенні.

Будівельна компанія шукає досвідченого оператора екскаватора для роботи на будівництві складських приміщень. Зарплата для цієї позиції становить від 40 до 60 тис. грн.

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Вакансія оператора ескаватора. Джерело: скриншот

Логістична компанія пропонує зарплату від 53 до 90 тис. грн водіям-міжнародникам, які будуть здійснювати поїздки за наступними маршрутами:

  • Україна — Туреччина — Туреччина — Україна;
  • Україна — Грузія — Туреччина — Україна;
  • Туреччина — Європа — Європа — Туреччина.

"Ми шукаємо кандидатів з досвідом роботи водієм-міжнародником від 1 року, зі знанням дорожнього правила, здатністю до концентрації та довготривалої їзди. Завдання водія-міжнародника полягає в оперативному та безпечному доставленні вантажів до пункту призначення", — йдеться в описі вакансії.

Що ще треба знати

Нагадаємо, рівень заробітної плати фармацевтів в Україні помітно залежить від регіону та професійної підготовки. У мегаполісах і промислово розвинених областях середні доходи спеціалістів цієї сфери значно вищі.

Також ми писали, що найвищі зарплати серед працівників державних банків в Україні отримали члени правління ПриватБанку. Якщо в вересні їхня місячна винагорода складала до 1 млн грн, то в жовтні вона зросла до 3 млн грн.

зарплати робота гроші вакансії водії

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