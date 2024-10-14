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Зарплаты до 50 тыс. грн за работу онлайн — ТОП-3 вакансий в октябре

14 октября 2024 11:53
Ксения Симонова - Редактор
Работа онлайн в Украине — ТОП-3 вакансий с зарплатой до 50 тыс. грн
Женщина за компьютером. Фото: robota.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности за возможность получать доход, не выходя из дома. Некоторым специалистам обещают заработную плату до 50 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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В частности, на портале ищут менеджеров продаж рекламы в СМИ, которые будут развивать отношения и привлекать к сотрудничеству клиентов из среднего и крупного бизнеса. Речь идет о группе независимых медиа об IT и технологиях, которая обещает платить от 25 до 50 тыс. гривен зарплаты.

Среди требований:

  • грамотная и чистая речь, знание украинского языка обязательно;
  • понимание работы медиа-рынка, знакомство с изданиями компании;
  • опыт работы в активной продаже от одного года.

Также в Школу английского языка ищут преподавателей и предлагают зарплату от 25 тыс. до 50 тыс. гривен зарплаты. Среди требований к претендентам — знание языка на уровне С1+, наличие преподавательского опыта, создание и ведение дорожной карты студента, составление отчетности по проведенным урокам, коммуникация со студентами.

Кроме того, одна из обучающих компаний ищет юристов с опытом в сфере строительства. Заработную плату обещают от 35 тысяч до 45 тыс. гривен. Среди требований:

  • наличие высшего юридического образования;
  • опыт работы в юриспруденции от трех лет;
  • опыт полного юридического сопровождения проектов от одного года.

Высокооплачиваемые дефицитные профессии в Украине

В некоторых компаниях дефицит работников может достигать 50%. Речь идет об отдельных компаниях транспортно-логистической отрасли. Причина дефицита водителей — мобилизация работников.

Что касается закрытия имеющихся вакансий с помощью женщин, то эта идея не слишком действенна, однако работа в этом направлении продолжается. На рынке очень много оплачиваемых вакансий для водителей-международников — некоторым компаниям предлагают зарплату в 110 тыс. гривен.

В транспортно-логистической отрасли нехватка водителей составляет четверть, а в сфере пассажирских перевозок в городах — треть.

"25% дефицит водителей фур — это предварительная цифра, которую мы собрали у перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%, потому что это вопрос мобилизации. В цифрах это около 30 тыс. водителей, которые нужны как водители грузового транспорта", — рассказали эксперты изданию.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине из-за налоговых изменений в виде повышения военного сбора сократится ежемесячный доход работников бюджетной сферы. Известно, какие суммы начнут взимать.

Также мы писали, что три месяца до конца 2024 прогнозы по росту зарплат в Украине изменились. Теперь ожидается, что этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее.

зарплаты работа деньги доходы рынок труда

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