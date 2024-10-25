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Зарплати до 50 тис. грн — кого шукають на дистанційну роботу

25 жовтня 2024 10:14
Ксенія Симонова - Редактор
Робота онлайн у жовтні — кому обіцяють зарплату до 50 тис. грн
Дівчсина за компьютером. Фото: cleverstaff.net
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності. Так, наприкінці жовтня низка роботодавців шукають фахівців, яким обіцяють до 50 тис. гривень зарплати.

Про це свідчить інформація на одному з популярних кадрових порталів.

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Робота репетитором англійської мови

Наприклад, онлайн школа шукає репетитора англійської мови. Компанія надає можливість самостійно формувати графік роботи в зручний час, немає мінімуму годин, які обов’язково потрібно відпрацювати. При цьому всі матеріали вже повністю розроблені, підготовка до уроку займає менше п'яти хвилин. Працівників забезпечують учнями з першого тижня роботи. Потрібно мати лише високий рівень володіння англійською мовою та наявність стабільного інтернету. Заробітну плату пропонують на рівні від 15 тис. 30 тис. гривень.

Робота інженером-проектувальником

Також інжинірингова компанія із замовниками в США шукає на віддалену роботу інженера-проектувальника (Revit), BIM-спеціаліста. Серед обов'язків: проєктування та моделювання в Revit, BIM координація інженерних мереж, оформлення будівельних креслень. Серед вимог: наявність вищої технічної освіти, знання Revit, вміння читати будівельні креслення, рівень англійської Pre-Intermediate або вище, уміння самостійно виконувати поставлені завдання. Заробітну плату гарантують на рівні від 20 до 45 тис. гривень.

Робота аналітиком комп'ютерних систем

Аутсорсинговий контакт-центр із власним відділом ІТ-розробки та завданням шукає аналітика комп'ютерних систем (Software Development Analyst) на віддалену роботу. Серед завдань: ідентифікація, збір, аналіз та документування вимог до програмного забезпечення, формування концепції продукту, планування розвитку, створення та аналіз технічного завдання на розробку. Вимагають рівень володіння англійською мовою вище середнього, вільну українську мову. Заробітна плата за таку роботу на сайті стартує від 30 тис. гривень.

Робота менеджером з продажу в інтернет-магазин

Мережа інтернет-магазинів шукає на роботу менеджера з продажу. Обіцяють підлаштовування графіку роботи під всі потреби працівника, заробіток в місяць від 15 тис. до 45 тис. гривень (800 грн бонусу, у разі успішного проходження стажування). Виплати заробітної плати щоденні. Потрібно володіти українською мовою, мати гарну дикцію, добре працюючий комп’ютер або ноутбук, дротові навушники з мікрофоном.

Робота медичним координатором

Одна з найбільших онлайн-платформ для пошуку медичних закладів та організації лікування за кордоном шукають медичного координатора. Віддалена робота з повною зайнятістю із гнучким графіком. Конкурентна ставка (37 тис. гривень) та необмежений бонус. Потрібно буде займатись обробкою вхідних запитів від пацієнтів, які шукають лікування за кордоном. Робота з CRM-системою у вигляді заповнення запитів пацієнтів для створення профілів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив закон про підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із зарплати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку.

Також ми писали, що в Україні в 2024 році відбулося підвищення мінімальної зарплати, як і було заплановано в держбюджеті. При цьому рівень мінімальної оплати праці для військовослужбовців встановлений на іншому рівні, ніж для цивільного населення. 

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