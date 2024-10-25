Работа онлайн в октябре — кому обещают зарплату до 50 тыс. грн.

Девушка за компьютером. Фото: cleverstaff.net

В Украине дистанционная работа не теряет своей популярности. Так, в конце октября ряд работодателей ищут специалистов, которым обещают до 50 тыс. гривен зарплаты.

Об этом свидетельствует информация на одном из популярных кадровых порталов.

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ТОП-5 предложений удаленной работы

Работа репетитором английского языка

К примеру, онлайн школа ищет репетитора английского языка. Компания дает возможность самостоятельно формировать график работы в удобное время, нет минимума часов, которые обязательно нужно отработать. При этом все материалы уже полностью разработаны, подготовка к уроку занимает менее пяти минут. Работников снабжают учениками с первой недели работы. Требуется лишь высокий уровень владения английским языком и наличие стабильного интернета. Заработную плату предлагают на уровне от 15 тыс. 30 тыс. грн.

Работа инженером-проектировщиком

Также инжиниринговая компания с заказчиками в США ищет на удаленную работу инженера-проектировщика (Revit), BIM-специалиста. Среди обязанностей: проектирование и моделирование в Revit, BIM координация инженерных сетей, оформление строительных чертежей. Среди требований: наличие высшего технического образования, знание Revit, умение читать строительные чертежи, уровень английского Pre-Intermediate или выше, умение самостоятельно выполнять поставленные задачи. Заработная плата гарантируется на уровне от 20 до 45 тыс. гривен.

Работа аналитиком компьютерных систем

Аутсорсинговый контакт-центр с отделом IТ-разработки и задач ищет аналитика компьютерных систем (Software Development Analyst) на удаленную работу. Среди задач: идентификация, сбор, анализ и документирование требований к программному обеспечению, формирование концепции продукта, планирование развития, создание и анализ технического задания на разработку. Требуют уровень владения английским языком выше среднего, свободный украинский язык. Заработная плата за такую работу стартует на сайте от 30 тыс. гривен.

Работа менеджером по продажам в интернет-магазине

Сеть интернет-магазинов ищет на работу менеджера по продажам. Обещают подстраивать график работы под все нужды работника, заработок в месяц от 15 тыс. до 45 тыс. гривен (800 грн бонуса, в случае успешного прохождения стажировки). Выплаты заработной платы ежедневные. Нужно владеть украинским языком, иметь хорошую дикцию, хорошо работающий компьютер или ноутбук, наушники с микрофоном.

Работа медицинским координатором

Одна из крупнейших онлайн-платформ для поиска медицинских учреждений и организации лечения за границей ищут медицинского координатора. Удаленная работа с полной занятостью с гибким графиком. Конкурентная ставка (37 тыс. грн.) и неограниченный бонус. Предстоит заниматься обработкой входящих запросов от пациентов, ищущих лечение за границей. Работа с CRM-системой посредством заполнения запросов пациентов для создания профилей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине парламент принял закон о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%. То есть работодателям придется платить по зарплате наемных работников 23%, а не 19,5% налога.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году произошло повышение минимальной зарплаты , как было запланировано в госбюджете. При этом уровень минимальной оплаты труда для военнослужащих установлен на другом уровне, чем гражданского населения.