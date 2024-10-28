Робота з бронюванням — ТОП-5 пропозицій із зарплатою до 30 тис. гривень

Водій за кермом авто. Фото: NashaPolsha

Українські компанії активно пропонують роботу громадянам з можливістю бронювання від мобілізації. При цьому така гарантія надається не тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури чи оборонного сектору, а заробітну плату обіцяють до 30 тис. гривень.

Про це свідчить інформація одного з кадрових порталів.

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Для роботодавців можливість надання "броні" співробітникам є одним з варіантів подолання дефіциту кадрів, що виник на тлі широкомасштабної війни з РФ. Компанії розміщують вакансії, вказуючи можливість надання бронювання від призову, як перевагу. Сфери з такими пропозиціями — найрізноманітніші, а заробітна плата — частіше вища за середню в країні.

Робота електромонтером

Наприклад, підприємство "ЗахідніЕнергоТехнології" шукає спіробітників на посаду електромонтера (електромонтажник, лінійник) в Івано-Франківську. Компанія надає бронювання. Серед обов'язків: монтаж, ремонт та обслуговування електричних систем, встановлення та налагодження електричного обладнання, діагностика та виявлення несправностей. Потрібна наявність досвіду роботи від одного року. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, соціальний пакет. Заробітну плату обіцяють від 20 тис. до 30 тис. грн (і вище залежно від продуктивності та розвитку).

Робота водієм-експедитором

Національний дистриб’ютор провідних світових брендів FMCG з філіями по всій території України шукає працівника на посаду водія-експедитора. Компанія надає бронювання. Потрібна наявність прав категорії В, С, С1, досвід роботи експедитором та роботи водієм вантажних авто та стаж водiння від двох років. Серед обов'язків: доставка товарів по місту та області, робота з супровідною документацією, участь у завантаженні та вивантаженні товару, підтримка автомобіля в технічно справному стані. Заробітну плату обіцяють у 31 тис. грн (регулярний перегляд зарплати).

Робота керівником АЗК

Одна з популярних мереж АЗК у Черкасах шукає людину на посаду начальника із можливістю бронювання. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування з дотриманням усіх вимог К3пП, конкурентну заробітну плату з регулярним переглядом, зручний графік роботи — 5/2 (з 8:00 до 17:00), знижки на харчування, комфортні умови праці (кімната для обіду і відпочинку, душова кімната). Серед вимог та обов'язків: наявність вищої освіти, досвід керування колективом від 20 осіб, організація ефективної роботи АЗК, забезпечення виконання планів продажу пального, контроль роботи на касі.

Робота програмістом 1C

Також компанія з надання охоронного сервісу у Києві шукає працівника на посаду програміста 1C. Роботодавець гарантує співробітникам надання бронювання. Серед завдань: консультування та підтримка користувачів по роботі в 1С УТП 8.3, розробка нових підсистем обліку в 1С, інтеграція з іншими системами. Компанія дотримується КЗпП, стабільно виплачує заробітну плату, оплачує лікарняні та відпустки (24 календарних днів), надає медичне страхування для також для членів родини.

Робота механіком з ремонту будівельної техніки

Компанія "Цеппелін Україна" шукає працівника на посаду механіка з ремонту будівельної техніки у Закарпатській області. Роботодавець також надає бронювання. Серед вимог: досвід роботи на посаді механіка з ремонту та обслуговування будівельної техніки Caterpillar та іншої будівельної техніки, досвід роботи з гідравлічними і електричними системами, наявність водійських прав (категорія В, досвід водіння). Заробітна плата передбачає ставку та надбавку за категорію, премії за результатами роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні дистанційна робота не втрачає своєї популярності. Зокрема, наприкінці жовтня багато роботодавців шукають фахівців, яким обіцяють до 50 тис. грн зарплати.

Також ми писали, що в Україні парламент ухвалив закон щодо підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Тобто роботодавцям доведеться платити із зарплати найманих працівників 23%, а не 19,5% податку.