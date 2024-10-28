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Зарплаты до 30 тыс. грн — ТОП-5 вакансий с бронированием

28 октября 2024 09:55
Ксения Симонова - Редактор
Работа с бронированием — ТОП-5 предложений с зарплатой до 30 тыс. гривен
Водитель за рулем авто. Фото: NashaPolsha
Ксения Симонова - Редактор

Украинские компании активно предлагают работу гражданам с возможностью бронирования от мобилизации. При этом такая гарантия предоставляется не только работникам предприятий критической инфраструктуры или оборонного сектора, а заработную плату обещают до 30 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из кадровых порталов.

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Для работодателей возможность предоставления "брони" сотрудникам является одним из вариантов преодоления дефицита кадров, возникшего на фоне широкомасштабной войны с РФ. Компании размещают вакансии, указывая возможность предоставления бронирования от призыва как преимущество. Сферы с такими предложениями — самые разные, а заработная плата — чаще выше средней в стране.

Работа электромонтером

К примеру, предприятие "ЗападныеЭнергоТехнологии" ищет сотрудников на должность электромонтера (электромонтажник, линейник) в Ивано-Франковске. Компания предоставляет бронирование. Среди обязанностей: монтаж, ремонт и обслуживание электрических систем, установка и отладка электрического оборудования, диагностика и обнаружение неисправностей. Требуется опыт работы от одного года. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, социальный пакет. Заработную плату обещают от 20 тыс. до 30 тыс. грн (и выше в зависимости от производительности и развития).

Работа водителем-экспедитором

Национальный дистрибьютор ведущих мировых брендов FMCG с филиалами по всей территории Украины ищет работника на должность водителя-экспедитора. Компания предоставляет бронирование. Требуется наличие прав категории В, С, С1, опыт работы экспедитором и водителем грузовых авто и стаж вождения от двух лет. Среди обязанностей: доставка товаров по городу и области, работа с сопроводительной документацией, участие в погрузке и выгрузке товара, поддержка автомобиля в технически исправном состоянии. Заработную плату обещают в 31 тыс. грн (регулярный пересмотр зарплаты).

Работа руководителем АЗК

Одна из популярных сетей АЗК в Черкассах ищет человека на должность начальника с возможностью бронирования. Работодатель предлагает официальное трудоустройство с соблюдением всех требований К3пП, конкурентную заработную плату с регулярным пересмотром, удобный график работы — 5/2 (с 8:00 до 17:00), скидки на питание, комфортные условия труда (комната для обеда и отдыха, душевая комната). Среди требований и обязанностей: наличие высшего образования, опыт управления коллективом от 20 человек, организация эффективной работы АЗК, обеспечение выполнения планов продажи горючего, контроль работы на кассе.

Работа программистом 1C

Также компания по предоставлению охранного сервиса в Киеве ищет работника на должность программиста 1C. Работодатель гарантирует сотрудникам предоставление бронирования. Среди задач: консультирование и поддержка пользователей в работе в 1С УТП 8.3, разработка новых подсистем учета в 1С, интеграция с другими системами. Компания придерживается КЗоТ, стабильно выплачивает заработную плату, оплачивает больничные и отпуска (24 календарных дня), предоставляет медицинское страхование для членов семьи.

Работа механиком по ремонту строительной техники

Компания "Цеппелин Украина" ищет работника на должность механика по ремонту строительной техники в Закарпатской области. Работодатель также предоставляет бронирование. Среди требований: опыт работы в должности механика по ремонту и обслуживанию строительной техники Caterpillar и другой строительной техники, опыт работы с гидравлическими и электрическими системами, наличие водительских прав (категория В, опыт вождения). Заработная плата подразумевает ставку и надбавку за категорию, премии по результатам работы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине дистанционная работа не теряет своей популярности. В частности, в конце октября многие работодатели ищут специалистов, которым обещают до 50 тыс. грн зарплаты.

Также мы писали, что в Украине парламент принял закон о повышении ставки военного сбора с 1,5% до 5%. То есть работодателям придется платить по зарплате наемных работников 23%, а не 19,5% налога.

деньги зарплаты бронирование работодатели рынок труда работа

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