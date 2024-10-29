Зарплати у держорганах — ТОП-5 структур з оплатою праці до 288 тис. грн у вересні

Зарплати до 288 тис. грн — ТОП-5 держорганів з високими доходами
У Міністерстві фінансів опублікували інформацію щодо заробітних плат у державних органах у вересні 2024 року. ТОП-5 структур за оплатою праці очолює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Відповідні дані оприлюднені на порталі відомства.
ТОП-5 держорганів за величиною зарплати
Згідно з даними Мінфіну, п'ятірка державних структур за рівнем середньої заробітної плати у вересні 2024 року змінилася. Найвища оплата праці у таких держорганах:
- 288,4 тис. гривень — у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 254,2 тис. гривень — у Національному агентстві з питань запобігання корупції;
- 236,4 тис. гривень — у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 215,1 тис. гривень — у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій;
- 205 тис. гривень — у Рахунковій палаті.
Як свідчать дані відомства, попереднього місяця лідирувало за рівнем середньої заробітної плати керівництво Нацагенції з питань державної служби, де оплата праці сягала 227,8 тис. гривень за місяць.
Далі йшла Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг із зарплатою у 223,6 тис. гривень.
У липні було лідерах за оплатою праці керівництво Нацагенції з питань запобігання корупції, де середня зарплата становила 228 тис. гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, перше місце у рейтингу українських послів з найвищими зарплатами очолив екснадзвичайний та повноважний посол України в Молдові Марко Шевченко. Влітку отримав 102,79 тис. гривень після вирахування податків.
Раніше ми писали, що українські компанії активно пропонують роботу громадянам з можливістю бронювання від мобілізації. При цьому така гарантія надається не тільки працівникам підприємств критичної інфраструктури чи оборонного сектору, а заробітну плату обіцяють до 30 тис. гривень.
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