Зарплаты в госорганах — ТОП-5 структур с оплатой труда до 288 тыс. грн в сентябре

Пачка денег. Фото: Unsplush

В Министерстве финансов опубликовали информацию о заработных платах в государственных органах в сентябре 2024 года. ТОП-5 структур по оплате труда возглавляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующие данные обнародованы на портале ведомства.

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Согласно данным Минфина, пятерка государственных структур по уровню средней заработной платы в сентябре 2024 года изменилась. Самая высокая оплата труда в таких госорганах:

288,4 тыс. гривен — в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

254,2 тыс. гривен — в Национальном агентстве по предотвращению коррупции;

236,4 тыс. гривен — в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

215,1 тыс. гривен — в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций;

205 тыс. гривен — в Счетной палате.

Графика. Источник: Минфин

Как свидетельствуют данные ведомства, в предыдущем месяце лидировало по уровню средней заработной платы руководство Нацагенции по государственной службе, где оплата труда достигала 227,8 тыс. гривен в месяц.

Далее следовала Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг с зарплатой в 223,6 тыс. гривен.

В июле было лидерами по оплате труда руководство Нацагенции по предотвращению коррупции, где средняя зарплата составляла 228 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, первое место в рейтинге украинских послов с высокими зарплатами возглавил экс-чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Летом получил 102,79 тыс. гривен после вычета налогов.

Ранее мы писали, что украинские компании активно предлагают работу гражданам с возможностью бронирования от мобилизации. При этом такая гарантия предоставляется не только работникам предприятий критической инфраструктуры или оборонного сектора, а заработную плату обещают до 30 тыс. гривен.