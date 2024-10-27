ТОП-10 послів із найвищими зарплатами очолив експосол України в Молдові Марко Шевченко

Зарплати українських послів — хто став лідером рейтингу
Перше місце у рейтингу українських послів з найвищими зарплатами очолив колишній надзвичайний та повноважний посол України в Молдові Марко Шевченко. Влітку 2024 року чиновник отримав середню зарплатню за місяць 102 795 гривень після вирахування податків.
Про це повідомляє видання LIGA.net.
Скільки заробляє Марко Шевченко
Відомо, що указом президента України посол України в Молдові Марко Шевченко був звільнений ще у березні 2024 року. Проте, за даними МЗС, чиновник продовжував отримувати зарплату влітку. А в серпні 2024 року отримав найбільшу суму — 186 349 гривень.
У МЗС прокоментували, що цю суму посол отримав як надбавку за доступ до держтаємниці — 10 525 гривень і за щорічну відпустку після завершення довготермінового відрядження (121 календарний день) — 220 964 гривень. Суми вказані без вирахування податків.
Загалом в ТОП-10 високооплачуваних послів увійшли посли України в Чилі, Австрії, Німеччині, Польщі, Чехії, Єгипті, Франції, Японії та Туреччині.
Що відомо про Марка Шевченка
Марко Шевченко почав роботу послом у Молдові з кінця лютого 2020 року. Був звільнений з посади 29 березня 2024 року указом президента України.
Народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет. У 1994 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Кандидат історичних наук. Володіє румунською, російською та англійською мовами.
До призначення послом у Молдові працював у МЗС України, а потім — на низці посад в українських посольствах в Румунії, Молдові та Канаді. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника 2 класу.
Нагадаємо, українські посли отримують чималу заробітну платню за свою роботу. У рейтингу серед найбільш високооплачуваних є посли у Великій Британії, Австрії, Чилі, Єгипті, Франції, Японії та Канаді.
Також Новини.LIVE писали, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний влітку 2024 року отримував середню заробітну плату у розмірі 59 947 гривень на місяць.
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