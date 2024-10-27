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Зарплати українських послів — хто став лідером рейтингу

27 жовтня 2024 08:31
Галина Шподарева - редактор
ТОП-10 послів із найвищими зарплатами очолив експосол України в Молдові Марко Шевченко
Колишній посол України в Молдові Марко Шевченко. Фото: moldovalive.md
Галина Шподарева - редактор

Перше місце у рейтингу українських послів з найвищими зарплатами очолив колишній надзвичайний та повноважний посол України в Молдові Марко Шевченко. Влітку 2024 року чиновник отримав середню зарплатню за місяць 102 795 гривень після вирахування податків.

Про це повідомляє видання LIGA.net.

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Відомо, що указом президента України посол України в Молдові Марко Шевченко був звільнений ще у березні 2024 року. Проте, за даними МЗС, чиновник продовжував отримувати зарплату влітку. А в серпні 2024 року отримав найбільшу суму — 186 349 гривень.

У МЗС прокоментували, що цю суму посол отримав як надбавку за доступ до держтаємниці — 10 525 гривень і за щорічну відпустку після завершення довготермінового відрядження (121 календарний день) — 220 964 гривень. Суми вказані без вирахування податків.

Загалом в ТОП-10 високооплачуваних послів увійшли посли України в Чилі, Австрії, Німеччині, Польщі, Чехії, Єгипті, Франції, Японії та Туреччині.

Скільки заробляють українські посли за місяць
Скільки заробляють українські посли за місяць. Фото: Liga.net

Що відомо про Марка Шевченка

Марко Шевченко почав роботу послом у Молдові з кінця лютого 2020 року. Був звільнений з посади 29 березня 2024 року указом президента України. 

Народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет. У 1994 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Кандидат історичних наук. Володіє румунською, російською та англійською мовами.

До призначення послом у Молдові працював у МЗС України, а потім — на низці посад в українських посольствах в Румунії, Молдові та Канаді. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника 2 класу.

Нагадаємо, українські посли отримують чималу заробітну платню за свою роботу. У рейтингу серед найбільш високооплачуваних є посли у Великій Британії, Австрії, Чилі, Єгипті, Франції, Японії та Канаді.

Також Новини.LIVE писали, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний влітку 2024 року отримував середню заробітну плату у розмірі 59 947 гривень на місяць. 

Україна зарплати Молдова дипломатія фінанси посол

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