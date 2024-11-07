Робота в Україні — ТОП-3 пропозицій для медиків із зарплатою до 128 тис. грн

Людина у військові формі. Фото: Istock

В Україні працівники медичної сфери можуть отримувати під час воєнного стану заробітну плату до 128 тис. гривень. Таку оплату праці гарантують військові бригади у листопаді 2024 року.

Відповідні вакансії розміщені на сайті з пошуку роботи.

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Українські військові бригади шукають на роботу багато фахівців медичної галузі. Зокрема, потрібні фельдшери для роботи на передовій.

Робота фельдшером

Так, 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада пропонує посаду на військовій службі фельдшера із заробітною платою від 28 тис. до 128 тис. грн. Серед обов’язків: участь в забезпеченні медичної допомоги та евакуації поранених, координація евакуації поранених; забезпечення належного стану медобладнання та засобів захисту; проведення військово-медичної підготовки особового складу. З-поміж вимог: наявність медичної освіти (бакалавр/молодший спеціаліст) за спеціальністю "сестринська справа"; досвід роботи в сфері загальної медицини, військової медицини буде перевагою. Обіцяють кар’єрний ріст та можливість професійного зростання, забезпечення усіма необхідними засобами, проходження військової служби за контрактом або за мобілізацією, всі соцгарантії та статус учасника бойових дій.

"Коли вас запитають ваші діти, онуки: "Що Ви зробили для України під час війни?". Ви з гордістю відповідатимете: "Я служив у славетній 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді!", — йдеться у повідомленні.

Робота санітаром

Також перший центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ шукає спеціаліста на посаду санітара. Заробітну плату обіцяють від 21 тис. до 121 тис. грн. З-поміж обов’язків: забезпечення першої меддопомоги учасникам військових навчань та тренувань, виконання санітарно-гігієнічних заходів на території військової частини, дотримання норм техніки безпеки та санітарії. Важлива відсутність медичних протипоказань для служби у Збройних Силах.

"Ми готові взяти на роботу кандидатів без досвіду та освіти, адже головне для нас — це ваше бажання стати частиною нашої команди та допомагати нашим військовим", — зазначається у вакансії.

Робота начальником медпункту

Також у центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що нині у пошуках відповідальної та досвідченої людини на посаду начальника медичного пункту. Гарантують заробітну плату від 21 тис. до 121 тис. грн. Серед завдань — управління медперсоналом, забезпечення надання якісної меддопомоги підлеглим, контроль за лікарськими приписами та документацією. З-поміж вимог: вища медична освіта, досвід роботи, вміння керувати людьми та ухвалювати важливі рішення.

"Ми пропонуємо можливість працювати в команді висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатну заробітну плату та можливості для професійного зростання", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що деякі компанії через дефіцит працівників запрошують людей навіть без досвіду роботи. Оплату праці обіцяють вищу за середню в країні.

Також ми писали, що у листопаді деяким фахівцям гарантують зарплату, яка перевищує 50 тис. гривень. Зокрема, такі кошти можуть отримувати вчителі англійської мови.